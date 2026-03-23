Vittoria – Sarà presentato ufficialmente martedì 24 marzo alle ore 10.00, nella Sala degli Specchi “Ubaldo Balloni” di Palazzo Iacono, l’evento musicale e solidale “Di Valore in Vittoria”, in programma il prossimo 28 marzo 2026 al Teatro Comunale Vittoria Colonna.

L’iniziativa, promossa con finalità benefiche, sosterrà l’attività dell’associazione CBLC APS – Associazione Italiana Acidemia Metilmalonica con Omocistinuria, impegnata nel supporto alle persone affette da rare patologie metaboliche e alle loro famiglie.

Nel corso della conferenza stampa saranno illustrati i dettagli della serata, che vedrà protagonisti sul palco momenti di musica e spettacolo con la partecipazione di Lello Analfino, Antonio Modica ed Erika Iacono, uniti dall’obiettivo comune di coniugare arte, solidarietà e partecipazione civile.

L’evento rappresenta un importante momento di sensibilizzazione sociale per la città di Vittoria, attraverso la forza aggregante della musica e della cultura, capaci di trasformarsi in strumenti concreti di sostegno e vicinanza.

Alla conferenza stampa prenderanno parte gli organizzatori, i rappresentanti delle associazioni coinvolte e l’Amministrazione comunale.