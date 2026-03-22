Emergenza medici a Ragusa: l’ASP lancia il piano assunzioni fino al 2026
La sanità iblea prova a rompere l’assedio della carenza di personale. L’ASP di Ragusa ha attivato due nuovi avvisi pubblici per il reclutamento di medici liberi professionisti. L’obiettivo primario riguarda la copertura dei turni nei reparti ospedalieri e nella rete dell’emergenza-urgenza. Questa manovra serve a garantire i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) in un momento critico per l’isola.
I reparti coinvolti nel reclutamento
Il primo bando punta a potenziare le attività specialistiche negli ospedali del territorio. L’azienda cerca esperti in Cardiologia, Medicina Interna e Pediatria. La ricerca si estende anche a professionisti in Anestesia, Ortopedia, Neurologia e Oncologia. L’amministrazione darà precedenza ai medici già specializzati. In seconda battuta, la selezione aprirà le porte agli specializzandi e ai medici in formazione.
Il piano per l’Emergenza-Urgenza
Il secondo avviso si concentra sulla gestione delle criticità cliniche nei pronto soccorso. L’ASP ricerca medici specializzati in Medicina d’Emergenza Urgenza o discipline equipollenti. Il bando introduce una flessibilità importante per il sistema sanitario regionale. Gli specializzandi potranno infatti operare per otto ore settimanali fuori dall’orario didattico. Il reclutamento include anche chi ha maturato tre anni di servizio sul campo, pur senza specializzazione.
I neolaureati troveranno spazio nella gestione dei cosiddetti “codici minori”. Questi professionisti lavoreranno negli ambulatori dedicati ai casi a bassa intensità. Tale scelta strategica permette di decongestionare i flussi nei reparti di emergenza. La selezione rimarrà aperta per un lungo periodo di tempo. Gli aspiranti candidati hanno tempo fino al 31 dicembre 2026 per inviare la documentazione Bandi e Concorsi Asp Ragusa
L’Azienda Sanitaria valuterà le domande seguendo l’ordine cronologico di arrivo. Le procedure seguono le direttive del Ministero della Salute per il contrasto alla carenza di camici bianchi. Maggiori dettagli tecnici sono disponibili sulla Gazzetta Ufficiale. Gli interessati possono consultare i moduli ufficiali nella sezione “Bandi e Concorsi” del portale aziendale. Questa iniziativa rappresenta un passo decisivo per la tenuta dei servizi pubblici nel ragusano.
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