Montalbano Elicona – Per l’indisponibilità della musicista che accompagna Ornella Muti, lo spettacolo “Racconti di cinema”, originariamente in programma per lunedì 23 marzo, ore 18.30, al teatro “Domenico Popolo” di Montalbano Elicona, già sold out, è stato rinviato ad aprile e appena sarà ufficializzata la data la comunicheremo. Si terrà invece regolarmente “Pesah – il suono e la parola dei riti della Settimana Santa in Sicilia” di Carlo Muratori, presso la Basilica Maria Santissima Provvidenza di Montalbano Elicona, in programma domani domenica 22 marzo, alle ore 18.30.

Carlo Muratori, con la sua orchestra, eseguirà i canti più famosi e vibranti della tradizione pasquale in Sicilia. Il concerto di Carlo Muratori è il settimo spettacolo della rassegna “Il Teatro nel Borgo”, organizzata a Montalbano Elicona dalla “Banca della Speranza”, sotto la direzione artistica di Nicola Calabria e organizzativa di Emanuela Segreto.