La Pasqua Scicli è una delle celebrazioni della Pasqua negli Iblei più iconiche e riconoscibili della Sicilia. Ogni anno, la Domenica di Pasqua, la città si trasforma in un vortice di emozioni, suoni e colori grazie alla spettacolare festa di ‘U Gioia, il Cristo Risorto portato in processione con una forza e una vitalità che non hanno eguali. È un evento che affonda le radici nella tradizione popolare e religiosa, ma che negli ultimi decenni ha conquistato un pubblico sempre più vasto, attirando visitatori, fotografi, artisti e curiosi da tutta Italia. La Pasqua Scicli non è solo un rito: è un’esperienza collettiva che travolge chiunque la viva.

La statua del Cristo Risorto, chiamata dagli sciclitani ‘U Gioia o Uomu Vivu, rappresenta la vittoria della vita sulla morte. Il nome stesso racconta il sentimento che anima la città: un’esplosione di gioia che rompe il silenzio della Settimana Santa e dà il via a una festa che dura fino a notte fonda.

La celebrazione è riconosciuta nel Registro delle Eredità Immateriali della Regione Siciliana, un riconoscimento che testimonia il valore culturale e antropologico di questa tradizione. Nel corso degli anni, la magia della festa ha ispirato artisti di fama nazionale, tra cui Vinicio Capossela, che ha dedicato alla processione il brano Uomo Vivo (Inno alla Gioia) dopo aver partecipato personalmente alla manifestazione. La festa a Scicli inizia ufficialmente la notte del Sabato Santo con la Resuscita nella chiesa di Santa Maria La Nova, a mezzanotte, dove la statua del Cristo Risorto compare tra urla di gioia. Tuttavia, il momento più travolgente e l’apice della festa si svolge la Domenica di Pasqua, dal primo pomeriggio fino a notte fonda.

La giornata si apre con la processione del Venerabile, un imponente stendardo di seta azzurra portato da giovani che mettono alla prova forza e resistenza. Tra le 12:00 e le 13:00, il corteo rientra nella chiesa di Santa Maria La Nova, dove l’atmosfera diventa elettrica: i portatori attendono il momento di sollevare ‘U Gioia, mentre la folla riempie ogni spazio disponibile.

Quando il Venerabile entra in chiesa, cala il silenzio. L’ultimo portatore compie l’inchino davanti al Cristo Risorto, e in quell’istante la chiesa esplode in un urlo collettivo: “Gioia! Gioia! Gioia!”. È il segnale che la festa può cominciare.

La processione di ‘U Gioia è famosa per il suo andamento irregolare, quasi danzante. La statua corre, barcolla, gira vorticosamente su se stessa, sostenuta da centinaia di braccia che si alternano senza un ordine prestabilito.

Il percorso, seppur breve, è imprevedibile: tra la chiesa di Santa Maria La Nova e quella del Carmine, la statua avanza tra onde di folla, soste improvvise, ripartenze frenetiche e momenti di pura adrenalina. Dai balconi, i devoti lanciano petali di garofani e rose, creando una pioggia colorata che accompagna il passaggio del Cristo Risorto.

La banda cittadina intona l’Inno di Busacca, mentre la folla applaude, canta e partecipa con entusiasmo. Quando la statua raggiunge la chiesa della Consolazione, viene accolta da una maschiata, uno spettacolo pirotecnico che segna uno dei momenti più attesi della giornata.

Il corteo prosegue fino a piazza Busacca, dove ‘U Gioia si inchina davanti alla statua del benefattore Pietro di Lorenzo Busacca. Solo quando i portatori, ormai stremati, decidono di deporre la statua nella chiesa del Carmine, la processione mattutina si conclude. Spesso accade dopo le 14:00, talvolta anche oltre le 15:00.

Nel pomeriggio, intorno alle 16:00, la statua viene portata nuovamente in processione su un carrello, in un clima più raccolto e meno frenetico. Ma è la sera che la festa esplode di nuovo: dopo le 22:00, ‘U Gioia torna sulle spalle dei portatori e attraversa le vie del centro storico, correndo tra la gente, girando vorticosamente davanti alla chiesa di San Michele e scendendo fino alla Cava di Santa Maria La Nova.

Il rientro in chiesa, spesso dopo le 3:00 del mattino, è uno dei momenti più emozionanti: i portatori, esausti ma felici, compiono gli ultimi giri sul sagrato prima di deporre la statua.