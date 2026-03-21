Paura a Scoglitti: scontro tra Suv e moto all’incrocio di via Taranto

Un incidente stradale è avvenuto oggi pomeriggio nel centro di Scoglitti. L’impatto si è verificato esattamente nel punto in cui via Taranto incrocia via Pescara. E’ ancora in corso di accertamento l’esatta dinamica dell’incidente che ha coinvolto un Suv bianco e un motociclo. Secondo le prime ricostruzioni ad avere la peggio è stato il centauro finito a terra dopo l’impatto. Immediata la mobilitazione dei passanti che hanno prestato i primi soccorsi in attesa dell’ambulanza.

La dinamica dell’impatto e i primi soccorsi

Il giovane conducente della moto è rimasto a terra per diversi minuti dopo lo scontro. Sul posto è intervenuto il personale sanitario dell’ambulanza del 118 che ha trasportato il centauro in ospedale. Secondo le prime informazioni il giovane non ha riportato ferite gravi. (foto Assenza)