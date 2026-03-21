Settimana Santa a Modica: il ritiro dei Portatori di San Giorgio
Modica si prepara a vivere i giorni più intensi dell’anno liturgico. Domani, domenica 22 marzo, la comunità di San Giorgio si ritroverà per un ritiro spirituale decisivo. Questo appuntamento segna l’inizio ufficiale della Settimana Santa a Modica per i devoti. L’Associazione Cattolica Portatori di San Giorgio guiderà questo momento di preparazione interiore. Padre Michele Fidone invita l’intera parrocchia a riscoprire il valore del silenzio. La testimonianza di fede passa infatti attraverso l’ascolto profondo della Parola.
Il programma nella Chiesa Madre
Il cuore pulsante dell’evento sarà la maestosa Chiesa Madre di San Giorgio. Le attività inizieranno alle ore 16:00 con una preghiera comunitaria. Il momento centrale vedrà la partecipazione di Monsignor Salvatore Rumeo, Vescovo di Noto. Il Pastore della Diocesi detterà una meditazione teologica di alto profilo. La sua presenza sottolinea l’importanza del servizio svolto dai Portatori nella città. Il pomeriggio offrirà poi uno spazio aperto alla condivisione tra i fedeli. Alle ore 18:00 inizierà la solenne celebrazione della Santa Messa.
Tradizione e musica con i Bellamoréa
La serata si chiuderà con un evento culturale di grande suggestione. Il duo siciliano “Bellamoréa” terrà un concerto quaresimale all’interno della Basilica. I fratelli Emanuele e Francesco Bunetto intrecceranno musica folk e canti sacri. Questo itinerario sonoro toccherà le corde più profonde della tradizione isolana. I Portatori di San Giorgio riscopriranno così il senso di appartenenza alla propria terra. La musica diventerà uno strumento di conversione verso i misteri della Risurrezione.
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