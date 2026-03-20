Vittoria – La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà due uomini, rispettivamente di 40 e 44 anni, per violazione delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria. Nel corso dei servizi di controllo del territorio, gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria hanno individuato, lungo le vie cittadine, un’autovettura con a bordo due soggetti che hanno attirato l’attenzione degli operatori.

I poliziotti hanno proceduto a un controllo di polizia. Dagli accertamenti effettuati è emerso che entrambi gli uomini risultavano essere sottoposti a specifiche misure restrittive.

In particolare, il 40enne risultava sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso il Comune di Francofonte, mentre il 44enne era sottoposto all’obbligo di dimora nel medesimo Comune nonché alla misura della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza.

I due uomini, trovati al di fuori del territorio previsto dalle misure loro imposte, sono stati accompagnati presso gli uffici del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria dove, al termine degli accertamenti di rito, sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Ragusa.