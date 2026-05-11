Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi in contrada Bosco Rotondo, nel territorio di Comiso, all’incrocio tra la Strada Provinciale 3 e la Strada Provinciale 4. Coinvolti nello scontro un’automobile e un trattore agricolo.

Secondo le prime informazioni disponibili, i due conducenti sono rimasti illesi. L’impatto ha però provocato danni rilevanti ai mezzi coinvolti, rimasti sulla carreggiata dopo la collisione.

Sul posto è intervenuto il personale incaricato dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa per la messa in sicurezza dell’area e il ripristino del manto stradale. L’incidente si è verificato in un punto di collegamento tra due arterie provinciali frequentemente utilizzate dai mezzi agricoli e dal traffico locale diretto verso le campagne del territorio ibleo. Non sono stati segnalati particolari disagi prolungati alla circolazione, anche se durante le operazioni di sicurezza si sono registrati rallentamenti temporanei. (Foto Assenza)