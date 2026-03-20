Comiso – Le “Connessioni Studentesche” si intrecciano in Sicilia. Il progetto è stato presentato all’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani). “Abbiamo trovato apertura e condivisione da parte dell’associazione”. Dichiarazioni dell’assessore Giusi Cubisino e del sindaco Maria Rita Schembari.

“ Siamo state presenti a Niscemi- spiega l’assessore Cubisino – io e il sindaco, per portare la nostra vicinanza agli abitanti di quel territorio funestato, in occasione dell’incontro del consiglio Regionale ANCI. Durante l’incontro non è mancato un confronto tra gli amministratori e, avendo già organizzato un gemellaggio tra i licei di Comiso e Caltagirone, si è discusso del progetto che l’amministrazione di Comiso presenterà a maggio, per la seconda edizione, dal titolo “Connessioni studentesche”, dove il tema dominante è la gentilezza, le emozioni, la legalità e la cittadinanza attiva per il futuro dei giovani in Sicilia. Non può infatti esistere legalità senza emozioni – ancora la Cubisino – .

Abbiamo dunque portato all’attenzione del consiglio Regionale dell’ANCI questo progetto, e abbiamo trovato un’apertura di condivisione da parte dell’Associazione. In buona sostanza, “Connessioni” è un percorso iniziato l’anno scorso, che vede protagonisti scuole e studenti, che punta ad un obiettivo importante: mettere in evidenza emozioni e legalità, e che quest’anno approfondirà il tema della cittadinanza attiva, già iniziata del resto, con il confronto tra gli studenti del liceo artistico Carducci di Comiso e quello scientifico di Caltagirone, Ettore Majorana. Si è trattato di un vero esperimento sociale dove i ragazzi hanno dimostrato di essere già cittadini attivi”.

“ A Niscemi, l’assemblea Regionale dell’ ANCI si è riunita con un ordine del giorno ben preciso – aggiunge il primo cittadino di Comiso – ma anche per manifestare solidarietà alla città che ha avuto una ferita così grave il 25 gennaio di quest’anno. In quell’occasione, visto che si è parlato anche di ANCI Giovani , e in particolare di un progetto sulla “ Restanza”, cioè sulla possibilità di frenare l’emorragia di giovani e menti dalla nostra regione, verso il nord Italia e spesso anche verso l’estero, sono stati presentati alcuni progetti.

Tra questi, I bellissimi progetti portati avanti dal mio assessore, Giusi Cubisino, quindi “Connessioni Studentesche” e da ultimo, anche il progetto di gemellaggio tra studenti di Comiso e studenti di Caltagiore, come già spiegato. La presenza all’assemblea è stata importante – conclude Maria Rita Schembari- perchè se c’è un obiettivo che ci siamo prefissati come amministrazione di Comiso, è proprio quello di dare spazio e priorità ai giovani, alle loro istanze, alla loro formazione civica e, contestualmente, alla riqualificazione degli edifici scolastici secondo le più moderne normative in merito all’edilizia scolastica”.