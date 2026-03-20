Oggi la natura si risveglia ufficialmente: il 20 marzo 2026 segna l’inizio della primavera astronomica. In questa giornata speciale, il mondo sperimenta un equilibrio perfetto: 12 ore di luce e 12 ore di buio. Ma cosa accade esattamente sopra le nostre teste e perché la data che abbiamo imparato a scuola sembra essere “scivolata” in avanti?

L’equilibrio solare: cos’è l’equinozio

Il termine “equinozio” affonda le sue radici nel latino aequa-nox, che significa letteralmente “notte uguale”. Come sottolineato dall’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), questo è il momento preciso in cui i raggi del Sole colpiscono perpendicolarmente l’equatore.

In questo istante, la linea che separa il giorno dalla notte (chiamata terminatore) passa esattamente per i poli terrestri, eliminando ogni disparità di illuminazione tra l’emisfero Nord e quello Sud. Da questo momento in poi, e per i prossimi sei mesi, il nostro emisfero diventerà progressivamente quello più esposto alla luce solare.

Il “mistero” del 21 marzo: perché la data cambia?

Molti sono ancora convinti che la primavera debba necessariamente iniziare il 21 marzo. In realtà, la data è mobile e oscilla tra il 19 e il 21 del mese. Ecco i motivi principali:

L’anno non è “tondo”: La Terra impiega circa 365 giorni e 6 ore (anno tropico: 365,2422 giorni) per completare l’orbita intorno al Sole. Quel “quarto di giorno” che avanza ogni anno sposta gradualmente l’orario dell’equinozio.

Il correttore bisestile: Per evitare che le stagioni si sfasino completamente rispetto ai mesi, ogni quattro anni aggiungiamo il 29 febbraio. Questo “balzo” riporta l’equinozio indietro, impedendogli di scivolare troppo avanti nel calendario.

Una rarità del XXI secolo: Nel corso di questo secolo, la primavera è iniziata il 21 marzo solo nel 2003 e nel 2007. Per ritrovare questa data “tradizionale” dovremo attendere addirittura il 2102.

Curiosità: cosa vedremo da domani?

Superato il momento dell’equinozio, il “guadagno” di luce diventerà quotidiano e più evidente. Le giornate continueranno ad allungarsi fino al solstizio d’estate a giugno, regalandoci pomeriggi sempre più luminosi e favorendo il risveglio biologico di piante e animali.

La primavera del 2026 è già qui. Il calendario astronomico segue la precisione dell’universo, ricordandoci che la “tradizione” del 21 marzo è ormai un’eccezione statistica nel nostro secolo.