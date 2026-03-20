Se da un lato la Rottamazione Quinquies 2026 promette un risparmio drastico su sanzioni e interessi, dall’altro introduce vincoli molto più severi rispetto alle edizioni passate. Un recente approfondimento della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, pubblicato il 17 marzo 2026, lancia un’allerta: l’adesione richiede una strategia precisa, poiché un errore procedurale potrebbe precludere per sempre la possibilità di dilazionare il debito.
1. Tolleranza zero: addio ai “5 giorni di grazia”
La prima grande differenza rispetto alla precedente “Quater” riguarda la puntualità. Nella versione 2026 scompare la tolleranza di cinque giorni per i pagamenti.
Decadenza: Basta un solo giorno di ritardo per perdere i benefici, anche se la norma prevede una parziale flessibilità: l’esclusione scatta al mancato versamento di due rate (anche non consecutive), oppure in caso di omesso pagamento della prima quota (31 luglio 2026) o dell’ultima.
2. Il “blocco” delle rateizzazioni ordinarie
Questo è il punto più critico evidenziato dagli esperti. Chi decade dalla Rottamazione Quinquies non potrà più richiedere nuove rateizzazioni ordinarie né riattivare quelle sospese per i medesimi debiti.
Il consiglio degli esperti: Per mitigare questo rischio, è opportuno presentare domande di adesione distinte per diversi gruppi di cartelle. In questo modo, se dovessero insorgere difficoltà finanziarie, si potrebbe decidere di “sacrificare” un piano di rottamazione salvaguardando gli altri.
3. Il caos delle “cartelle miste” e i mandati SDD
Un problema pratico di non poco conto riguarda i contribuenti che hanno piani di rateizzazione attivi contenenti sia debiti “rottamabili” che debiti esclusi (i cosiddetti piani ibridi).
Sospensione parziale: La domanda di rottamazione sospende solo i pagamenti per i carichi ammessi all’agevolazione. Per i debiti esclusi, le rate mensili vanno continuate a pagare regolarmente.
Il ricalcolo “fai-da-te”: L’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) ricalcolerà i piani ufficialmente solo dopo il 31 luglio 2026. Fino ad allora, il contribuente deve calcolare autonomamente la quota residua da versare per non decadere dalla rateizzazione ordinaria.
Revoca dell’addebito diretto (SDD): La sospensione automatica non blocca i mandati di pagamento sul conto corrente. Se il piano include debiti non rottamabili, è necessario revocare il mandato SDD in banca e procedere con pagamenti manuali ricalcolati, per evitare che vengano prelevate somme non dovute o errate.
4. Difficoltà digitali e sportelli
Sebbene l’AdER metta a disposizione servizi online come “Paga online” ed “Equiclick”, i Consulenti del Lavoro sottolineano come la procedura sia complessa per chi gestisce molteplici cartelle. In molti casi, recarsi fisicamente allo sportello rimane l’unica via sicura per ricalcolare correttamente le rate e non incorrere in errori fatali.
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