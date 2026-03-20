Manca poco meno di una settimana al ritorno dell’ora legale. Il countdown è ufficialmente iniziato: nell’ultimo fine settimana di marzo diremo addio all’ora solare per accogliere giornate più lunghe e luminose. Il passaggio avverrà nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo 2026, quando alle ore 2:00 dovremo spostare le lancette degli orologi un’ora avanti.

Un anticipo strategico per i consumi

Rispetto allo scorso anno, nel 2026 l’ora legale debutta con un giorno di anticipo, inaugurando un ciclo di “partenze anticipate” che ci accompagnerà fino al 2029. Solo nel 2030 il calendario si resetterà, riportando lo switch all’ultimo giorno possibile del mese, il 31 marzo.

Mai come in questo periodo storico, lo spostamento in avanti delle lancette assume un valore strategico. Sfruttare un’ora in più di luce naturale nel tardo pomeriggio permette di posticipare l’accensione delle lampadine, garantendo un beneficio diretto e tangibile sulle bollette elettriche e riducendo l’impatto ambientale legato al consumo energetico nazionale.

Cosa cambia nella pratica?

Sebbene la tecnologia moderna aggiorni automaticamente smartphone e computer, restano da regolare manualmente gli orologi analogici e quelli di molti elettrodomestici. Ecco i punti chiave del cambio:

Si dorme meno: Nella notte del passaggio perderemo un’ora di sonno, un piccolo sacrificio che il nostro organismo solitamente riassorbe in pochi giorni.

Più luce la sera: Il sole tramonterà un’ora più tardi, favorendo le attività all’aria aperta e il benessere psicofisico.

Durata: L’ora legale ci accompagnerà per sette mesi, fino alla notte tra il 24 e il 25 ottobre 2026, quando tornerà in vigore l’ora solare.

Verso l’estate

Il ritorno dell’ora legale è da sempre considerato il vero spartiacque psicologico che ci proietta verso la stagione calda. Oltre al risparmio economico, l’estensione della luce diurna ha effetti positivi sul commercio e sul turismo, settori che beneficiano direttamente delle giornate più lunghe.