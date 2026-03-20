La primavera siciliana sembra aver premuto il tasto “pausa”. Secondo le ultime proiezioni a medio termine, il risveglio stagionale dovrà attendere ancora: l’instabilità atmosferica potrebbe infatti accompagnarci non solo per tutto marzo, ma estendersi fin oltre le festività pasquali. Sebbene le tendenze a lungo raggio vadano confermate, lo scenario attuale delinea un quadro dominato da piogge, correnti fredde e temperature ben al di sotto della norma.
Il bollettino per il fine settimana: tregua e nuove piogge
Il weekend del 21-22 marzo sarà caratterizzato da un andamento a “doppia faccia” sull’Isola:
Venerdì 20 marzo: Il bollettino della Protezione Civile conferma una giornata perturbata. Si prevedono piogge sparse e isolati rovesci, anche a carattere temporalesco, su tutta la regione. I fenomeni saranno più persistenti e consistenti sui settori orientali, con accumuli localmente moderati.
Sabato 21 marzo: Sarà l’unica vera finestra di sereno. Una temporanea tregua regalerà una giornata asciutta su gran parte del territorio, ideale per le attività all’aperto, seppur in un contesto termico ancora frizzante.
Domenica 22 marzo: Il maltempo tornerà a bussare alla porta. L’instabilità si farà sentire nuovamente su tutta la Sicilia, con piogge che colpiranno in particolare le zone interne e la provincia di Ragusa.
Verso una Pasqua “invernale”?
Le mappe meteorologiche mostrano un corridoio di bassa pressione che potrebbe reiterarsi fino ai primi di aprile. Questo significa che la tradizionale gita fuori porta di Pasquetta resta al momento a forte rischio.
“L’assetto barico attuale non permette ancora il consolidamento di un’area di alta pressione, lasciando la Sicilia esposta a correnti instabili che inibiranno il tipico tepore di fine marzo”, spiegano gli esperti.
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