Il tema dell’Assegno Unico domina le tendenze del web in queste ore. Migliaia di utenti stanno affollando i motori di ricerca a caccia di risposte su pagamenti, ricalcoli e, soprattutto, sugli arretrati in arrivo. Secondo le ultime stime, sono circa 48.000 i nuclei familiari pronti a ricevere una boccata d’ossigeno grazie alla combinazione tra la rivalutazione annuale e i conguagli delle mensilità precedenti.

La spinta della rivalutazione e il “tesoretto” degli arretrati

Il mese di marzo si conferma cruciale per il portafoglio delle famiglie. Il picco di interesse online è giustificato dall’attesa per l’adeguamento degli importi al costo della vita. Molti beneficiari, infatti, vedranno accreditati in un’unica soluzione anche i rimborsi legati ai mesi di gennaio e febbraio, qualora la rivalutazione non fosse stata applicata tempestivamente nelle prime erogazioni dell’anno.

Il nuovo modello DSU 2026: la bussola per l’importo corretto

Parallelamente ai pagamenti, l’attenzione è rivolta al nuovo modello DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) 2026. Si tratta del documento tecnico indispensabile per ottenere l’ISEE aggiornato, il vero “termometro” che stabilisce quanto spetta a ogni figlio a carico.

Perché è fondamentale aggiornarlo ora?

Calcolo preciso: Senza il nuovo ISEE, l’INPS eroga d’ufficio solo la quota minima.

Senza il nuovo ISEE, l’INPS eroga d’ufficio solo la quota minima. Fasce di reddito: Le nuove soglie 2026 potrebbero far slittare molte famiglie in fasce più vantaggiose, aumentando l’assegno mensile.

Le nuove soglie 2026 potrebbero far slittare molte famiglie in fasce più vantaggiose, aumentando l’assegno mensile. Accesso ai bonus: La DSU aggiornata è la chiave d’accesso non solo per l’Assegno Unico, ma per l’intero pacchetto di bonus sociali previsti per l’anno in corso.

Come restare aggiornati

In un panorama normativo in costante evoluzione, il consiglio per le famiglie è di monitorare quotidianamente il proprio fascicolo previdenziale sul portale INPS. Le notifiche di pagamento e l’esito delle elaborazioni ISEE sono gli unici dati certi per pianificare le spese familiari in questa primavera fiscale.