Modica – Un grande appuntamento sinfonico al Teatro Garibaldi di Modica. Domenica 22 marzo, alle ore 18.30, il teatro modicano ospiterà “Concerto Sinfonico – Chopin, Prokof’ev e Beethoven” con la prestigiosa Orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania, diretta dal maestro Marcus Bosch, e la straordinaria partecipazione della pianista Elisso Bolkvadze. Ad arricchire la serata saranno anche le illustrazioni di Letizia Algeri, che accompagneranno la musica creando un suggestivo dialogo tra suono e immagine.

Il programma attraverserà alcune delle pagine più affascinanti del grande repertorio tra Ottocento e Novecento, viaggiando tra lirismo romantico, virtuosismo pianistico e grande scrittura sinfonica. Tra i brani in scaletta “Andante spianato et Grande Polonaise brillante, op. 22” di Fryderyk Chopin, una delle opere più amate del compositore polacco. Risuonerà anche il Concerto n. 1 per pianoforte e orchestra in re bemolle maggiore, op. 10 di Sergej Prokof’ev, capolavoro giovanile del compositore russo. In programma anche la Sinfonia n. 6 in fa maggiore op. 68 “Pastorale” di Ludwig van Beethoven pagina celebre per la sua capacità di evocare paesaggi naturali e atmosfere campestri.

Sul podio Marcus Bosch, figura di spicco della direzione d’orchestra tedesca e uno dei maestri più innovativi del panorama internazionale. Vincitore dell’Opus Klassik 2021, Bosch ha diretto oltre cento orchestre nel mondo, distinguendosi per un repertorio vastissimo, che spazia dal barocco alla musica contemporanea. Al pianoforte, una delle protagoniste più luminose del concertismo mondiale: Elisso Bolkvadze. Descritta dal leggendario maestro Zubin Mehta come “una pianista con un controllo completo sullo strumento”, Elisso Bolkvadze ha ricevuto riconoscimenti internazionali per le sue incisioni e per una carriera che unisce sensibilità poetica, tecnica impeccabile e un forte impegno sociale. È inoltre artista UNESCO per la Pace.

A dialogare con questi interpreti d’eccellenza sarà l’Orchestra del Teatro Massimo Bellini, una delle realtà sinfoniche più prestigiose d’Italia, apprezzata anche all’estero grazie a diverse tournée. Ad arricchire il concerto sarà anche l’intervento dell’illustratrice Letizia Algeri, che con le sue creazioni costruirà un ponte visivo tra musica e immagine. «Accogliere sul nostro palco l’Orchestra del Teatro Massimo Bellini insieme a due artisti del calibro internazionale di Marcus Bosch ed Elisso Bolkvadze è un grande onore per il Teatro Garibaldi e per tutta la comunità – affermano Maria Monisteri, presidente della Fondazione, e il sovrintendente Tonino Cannata – Questo concerto rappresenta uno dei momenti più alti della nostra stagione musicale, sia per la statura degli interpreti sia per il valore artistico del programma. Sarà un’esperienza intensa, in cui musica e arte visiva, grazie al contributo di Letizia Algeri, si intrecceranno in un evento di grande suggestione».

La stagione 2025-2026 della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica ha il sostegno della Regione Sicilia, del Comune di Modica, dell’Assemblea Regionale Siciliana, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e di Banca Agricola Popolare di Sicilia. Sponsor sono Conad, Gruppo Minardo, Gruppo Zaccaria, Modicanello – Gruppo Iabichella, Impresa di costruzioni Leone Antonino e Figli, Coldwell Banker – Maxi Real Estate. Media partner Video Regione. I biglietti dello spettacolo sono disponibili presso il botteghino del teatro e online su Concerto Sinfonico – Vienna 1808. Per informazioni è possibile consultare le pagine social della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica, il sito internet www.fondazioneteatrogaribaldi.it o telefonare al 0932/946991.