Ragusa – La parrocchia Maria Ss. Nunziata di Ragusa ha vissuto, dal 13 al 16 marzo, le prime giornate della Missione popolare parrocchiale in preparazione alla solennità dell’Annunciazione del Signore, un tempo di grazia che sta coinvolgendo l’intero quartiere con celebrazioni, incontri, momenti comunitari e visite alle famiglie. Un cammino intenso, segnato da grande partecipazione e da un clima di rinnovata fraternità. L’apertura della missione, venerdì scorso, è stata affidata alla celebrazione eucaristica presieduta dal vicario generale della diocesi di Ragusa, il sacerdote Roberto Asta, durante la quale è stato conferito il mandato ai missionari e sono state consegnate le lampade alle sedici famiglie che ospitano i Gruppi di ascolto del Vangelo.

Sabato, poi, la giornata è stata scandita dalla preghiera delle Lodi, dalla partecipatissima Marcia della speranza animata dai ragazzi del catechismo e dagli scout, dalla celebrazione eucaristica con le famiglie e dalla serata di evangelizzazione per i giovani presso la chiesa di San Tommaso a Ragusa Ibla. Un sabato ricco di entusiasmo, che ha mostrato la vitalità del quartiere e la disponibilità dei giovani a lasciarsi coinvolgere. Ieri la comunità si è ritrovata per le celebrazioni eucaristiche delle 9 e delle 11, mentre alle 10 si è svolto l’incontro dedicato ai giovani. La celebrazione delle 19, animata dal centro giovanile parrocchiale, è stata dedicata al ricordo dei defunti della comunità, un momento di intensa partecipazione e memoria condivisa.

Oggi, lunedì 16 marzo, la giornata si apre con la preghiera delle Lodi e si conclude con la celebrazione eucaristica delle 19, seguita dai Vespri. Alle 21 i primi Gruppi di Ascolto del Vangelo nelle famiglie delle zone Casa Futura, via Golgi, via Nunziata Nuova, via Sortino, via Beccaria e via Monte Racelli, segnando l’avvio concreto del percorso missionario nelle case del quartiere. Il parroco, don Filippo Bella, esprime profonda gratitudine per quanto vissuto in questi primi giorni: «La Missione popolare è un dono per tutta la nostra comunità. Abbiamo visto porte aprirsi, cuori accogliere, famiglie mettersi a disposizione.

Ringrazio i missionari, le famiglie ospitanti, le équipes che da mesi lavorano alla preparazione, le corali, gli scout, i ministranti e tutti coloro che stanno contribuendo alla buona riuscita della Missione. È una gioia vedere una comunità che si mette in cammino insieme». La Missione proseguirà nei prossimi giorni con un calendario ricchissimo: visite alle famiglie, adorazione eucaristica quotidiana nella cappella di San Luigi, celebrazioni, incontri con giovani, famiglie e anziani, Via Crucis per le vie del quartiere, momenti di confessioni e iniziative dedicate ai bambini e ai ragazzi.

Il percorso culminerà mercoledì 25 marzo, giorno della Solennità dell’Annunciazione del Signore, con la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa, durante la quale verrà conferito il mandato alle équipes che hanno preparato la missione, seguita da una serata comunitaria con cena condivisa.