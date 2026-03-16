Non si placa l’ondata di maltempo che sta sferzando l’Isola. Il Dipartimento della Protezione Civile della Sicilia ha appena pubblicato il nuovo avviso meteo per domani, martedì 17 marzo 2026, confermando il perdurare di condizioni di spiccata instabilità. Il ciclone che staziona sullo Ionio continuerà a pompare aria umida e instabile, mantenendo alta la guardia soprattutto sul versante orientale.

Secondo il bollettino istituzionale della Protezione Civile della Sicilia, le precipitazioni saranno da sparse a diffuse, assumendo spesso carattere di rovescio o temporale. I fenomeni più intensi colpiranno:

Settori Orientali e Centro-Meridionali: Qui le piogge saranno particolarmente insistenti e persistenti.

Qui le piogge saranno particolarmente insistenti e persistenti. Versante Ionico: Massima attenzione sulle zone centro-settentrionali della costa orientale, dove i quantitativi d’acqua accumulati potrebbero risultare elevati , configurando il rischio di locali nubifragi.

Massima attenzione sulle zone centro-settentrionali della costa orientale, dove i quantitativi d’acqua accumulati potrebbero risultare , configurando il rischio di locali nubifragi. Resto dell’Isola: Piogge più isolate o sparse, con intensità moderata, concentrate principalmente nelle zone centrali.

La perturbazione sarà caratterizzata da fenomeni meteorologici violenti. La Protezione Civile avverte che i temporali saranno accompagnati da:

Frequente attività elettrica (fulmini);

(fulmini); Locali grandinate ;

; Forti raffiche di vento in corrispondenza dei nuclei temporaleschi.

Il quadro meteorologico è reso ancora più critico dalla ventilazione. Dalle prime ore di domani e per le successive 24-36 ore, sono previsti venti forti o di burrasca provenienti dai quadranti orientali. Le raffiche più violente sferzeranno i settori ionici, rendendo il mare agitato. Condizioni difficili anche nello Stretto di Sicilia, che risulterà molto mosso.