Siracusa – Il peggioramento delle condizioni meteo e il bollettino di Allerta Arancione emesso dalla Protezione Civile Regionale hanno spinto l’amministrazione di Siracusa a varare misure d’urgenza. Il Sindaco Francesco Italia ha comunicato ufficialmente la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, inclusi gli asili nido comunali, per la giornata di domani, lunedì 16 marzo.

Il provvedimento resterà in vigore per l’intera giornata, fino alla mezzanotte di lunedì, in coincidenza con la fase di preallarme per rischio idrogeologico che interesserà tutta la provincia aretusea. La decisione è stata presa per limitare il traffico veicolare e garantire l’incolumità di studenti, docenti e personale scolastico di fronte alla previsione di forti temporali e raffiche di vento.

Oltre alla sospensione delle attività didattiche, il primo cittadino ha rivolto un appello accorato alla popolazione, invitando tutti a limitare al massimo gli spostamenti non necessari. In situazioni di allarme meteo, la prudenza è fondamentale per evitare di esporsi a pericoli derivanti da possibili allagamenti o cadute di alberi e detriti.

L’amministrazione ha inoltre messo a disposizione dei cittadini il Piano di Protezione Civile Comunale, consultabile online sul sito istituzionale dell’Ente, dove sono riportate le norme comportamentali da seguire durante l’emergenza.

Secondo il bollettino della Protezione Civile della Sicilia, la provincia di Siracusa sarà investita da precipitazioni intense e persistenti, con venti di burrasca sud-orientali che renderanno il mare agitato. Il monitoraggio dei punti critici del territorio resterà attivo per l’intera durata dell’evento meteorologico.