Fuga dopo l’alt: denunciato un 44enne a Modica

Gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Modica hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Ragusa un uomo di 44 anni per resistenza a pubblico ufficiale e reiterata guida senza patente.

Il quarantaquattrenne era alla guida di un ciclomotore quando una pattuglia gli ha intimato l’alt per un controllo. L’uomo si è inizialmente fermato, consentendo l’identificazione. Subito dopo, però, ha tentato di fuggire per sottrarsi alle verifiche.

La volante si è lanciata all’inseguimento, ma il conducente è riuscito a far perdere le proprie tracce tra le strade del centro storico. Secondo quanto accertato dagli agenti, la patente gli era già stata revocata in passato con provvedimento della Prefettura.

Oltre alla resistenza, all’uomo è stata contestata la guida senza patente in forma reiterata, poiché già privo del titolo di guida da tempo.