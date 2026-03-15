Il mese di marzo segna una tappa fondamentale per oltre sei milioni di nuclei familiari. Da questo momento, infatti, l’INPS cessa di utilizzare i dati reddituali dello scorso anno e adegua i pagamenti esclusivamente sulla base del nuovo ISEE 2026. Chi non ha provveduto all’aggiornamento documentale entro i termini rischia di trovarsi con un bonifico sensibilmente decurtato.

Perché marzo è il mese della verità

L’Assegno Unico e Universale (AUU) è una misura progressiva: più basso è l’ISEE, maggiore è il sostegno economico.

La “trappola” del minimo: In assenza di un’attestazione ISEE valida per l’anno corrente, l’INPS è obbligato per legge a erogare solo la quota minima . Questo significa che anche chi ha sempre ricevuto l’importo massimo si vedrà accreditare la cifra base se non ha rinnovato la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica).

In assenza di un’attestazione ISEE valida per l’anno corrente, l’INPS è obbligato per legge a erogare solo la . Questo significa che anche chi ha sempre ricevuto l’importo massimo si vedrà accreditare la cifra base se non ha rinnovato la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica). Rivalutazione 2026: È importante ricordare che da quest’anno sia le soglie ISEE che gli importi sono cresciuti dell’1,4%, un adeguamento automatico per contrastare l’inflazione certificata dall’Istat.

Calendario dei pagamenti: quando arriva il bonifico?

L’Istituto ha già programmato le finestre di accredito per la mensilità corrente:

Giovedì 19 e venerdì 20 marzo: Sono le date destinate alla maggior parte dei beneficiari, ovvero coloro che hanno già una domanda attiva e non hanno segnalato variazioni nel nucleo familiare.

Sono le date destinate alla maggior parte dei beneficiari, ovvero coloro che hanno già una domanda attiva e non hanno segnalato variazioni nel nucleo familiare. Fine mese: Gli accrediti per le nuove domande o per i nuclei che hanno subito modifiche tecniche avverranno nell’ultima settimana di marzo.

C’è tempo fino a giugno per recuperare gli arretrati

Non tutto è perduto per chi è in ritardo con la burocrazia. La normativa prevede una “finestra di recupero”:

Regolarizzazione entro il 30 giugno: Chi presenta l’ISEE 2026 entro questa data riceverà, nei mesi successivi, un conguaglio comprensivo di tutti gli arretrati maturati a partire da marzo. Oltre il 30 giugno: Superato questo termine, l’adeguamento dell’importo non sarà più retroattivo. Il sussidio verrà calcolato sulla fascia corretta solo dal mese successivo alla presentazione, perdendo definitivamente i rimborsi per i mesi precedenti.

Domanda d’ufficio: nessuna nuova istanza

Si ricorda che per chi ha già una pratica “accolta” negli archivi INPS, non è necessario inviare una nuova domanda. Il rinnovo della prestazione è automatico; l’unico onere a carico del cittadino resta la presentazione dell’ISEE aggiornato per evitare di scivolare nella fascia minima di contribuzione.