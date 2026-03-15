Si chiude una finestra cruciale per i contribuenti italiani. Con la scadenza dei termini per il saldo della Rottamazione-quater, migliaia di posizioni debitorie arrivano a un punto di non ritorno. Chi non ha rispettato le scadenze di pagamento si trova oggi di fronte a una doppia sanzione: la perdita immediata dei benefici acquisiti e, fatto ancora più grave, l’impossibilità di “ripescare” quel debito nella futura Rottamazione-quinquies.

La fine dei privilegi della “Quater”

La quarta edizione della definizione agevolata è stata una delle più incisive per l’abbattimento del carico fiscale, permettendo di azzerare sanzioni, interessi e aggi di riscossione. Per molti, questo ha significato dimezzare l’importo totale delle cartelle. Tuttavia, il mancato versamento della rata fa decadere l’intero piano: il debito originario torna a lievitare con tutti gli oneri accessori e le somme già versate verranno considerate solo come acconti.

Quater vs Quinquies: il confronto tecnico

Sebbene la strada tra le due misure sembri sbarrata per chi è decaduto tardivamente, il Governo ha disegnato la Quinquies con una struttura profondamente diversa, rivolta a una gestione del debito di lunghissimo periodo.

Caratteristica Rottamazione Quater Rottamazione Quinquies Numero Rate 18 rate 54 rate bimestrali Durata Piano Circa 4 anni 9 anni Tasso Interesse 2% annuo 3% annuo Tolleranza 5 giorni tecnici Decadenza alla 2ª rata saltata

La nuova “Clausola di Salvaguardia”

La vera novità della Quinquies risiede nella flessibilità. Mentre nella Quater il ritardo oltre i cinque giorni era fatale, la nuova versione introduce una maggiore tolleranza: il contribuente perderà i benefici solo dopo il secondo mancato pagamento. Un margine di manovra pensato per venire incontro alle difficoltà di liquidità di imprese e famiglie su un arco temporale così esteso (quasi un decennio).

Gestione finanziaria: l’allerta per le imprese

Il passaggio a un piano da 54 rate bimestrali trasforma il debito fiscale in un impegno finanziario a lungo termine, quasi paragonabile a un mutuo. Se da un lato la rata si alleggerisce, dall’altro il tasso di interesse al 3% e la durata novennale richiedono una pianificazione di cassa estremamente rigorosa. La porta della Quater si è chiusa definitivamente. Chi è riuscito a mantenere il piano ha messo in salvo un risparmio notevole; per tutti gli altri, l’unica speranza risiede nei nuovi carichi affidabili alla riscossione che rientreranno nel perimetro della Quinquies.