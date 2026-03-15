Ragusa – La Passalacqua Ragusa torna a giocare come sa, e tolta la paura di vincere, regola il conto Rovigo conquistando due punti importanti. In campo con Moriconi, Di Fine, Johnson, Narviciute e Consolini, le aquile iniziano la frazione contro Stavrov, Leghissa, Mutterle, Zanetti e Viviani. Primo centro con Moriconi che inaugura la sua serie dall’arco grande. Sul capovolgimento di fronte, risponde Leghissa, una delle sorvegliate speciali, sono suoi i 4 punti in fila (canestro in azione e due liberi che portano Rovigo avanti di 1 ma sarà il primo e ultimo vantaggio per la squadra di casa. Dopo una girandola di palle perse, Ragusa inizia a pensare e a costruire come è capace di fare.

Due doppi parziali di 6 a 0, il primo con il forte impatto in partita di Mazza e il secondo con un 2+1 di capitana Consolini e un altro tiro dall’arco grande di Moriconi, mettono la prima ipoteca sul risultato finale. Dal -1, in cinque minuti di gioco Ragusa si porta sul +11, non molla niente in difesa e continua a costruire, approfittando, leggendoli bene, dei vantaggi che riesce a conquistarsi.

La prima frazione si chiude con la Passalacqua a +12. La seconda frazione vede protagoniste Johnson e Moriconi (insieme realizzano 15 dei 17 punti del tempino) e non bastano Leghissa e Zanetti a tamponare lo svantaggio. Si va al riposo grande con la Passalacqua che gioca in scioltezza e chiude a +14. Ancora il duetto terribile di Ragusa guida le danze al rientro dagli spogliatoi, con Johnson e Moriconi ben servite dalle compagne di squadra (un cenno lo merita capitana Consolini che pur non essendo in gran serata realizzativa, dispensa assist e si mette a servizio delle compagne).

Dopo due minuti la Passalacqua è a +20 e continua a macinare chilometri, costringendo le avversarie a rincorrere. Buoni gli spunti di Cedolini, e Narviciute continua a essere una garanzia nell’orchestra difensiva. Le due “piccole” di Rovigo, Viviani e Castelli poco possono dall’arco e sotto canestro la coperta sembra corta nel contenere Johnson. Ragusa si affaccia all’ultima frazione a +17. Finale di match che ritrova le realizzazioni e la determinazione di Labanca a cui manca ancora un po’di ritmo partita e con le aquile iblee che vanno a segno continuando a far girare bene la palla e arrivando anche alla punta massima di vantaggio, +26. Nessun cedimento, buona difesa e gioco fluido. E sono tutti ottimi segnali.

“Ottima difesa, per tutti i quaranta minuti, siamo state brave in attacco e abbiamo costruito gioco con pazienza; abbiamo trovato le soluzioni giuste leggendo bene le situazioni e i vantaggi. Non ci siamo mai disunite. Questa era una partita importante, questa vittoria porta non solo morale ma riconsegna alle ragazze fiducia non solo nei mezzi delle singole, ma della nostra forza di squadra”, commenta a fine gara Laura Perseu, che ha gestito da sola il team per l’impegno di coach Buzzanca a Battipaglia, nel secondo concentramento della Next gen Under 19.

Nella prestazione di squadra spiccano i 24 punti di Johnson 8/10 da 2 e 2/2 da 3, 2/2 ai liberi e 11 rimbalzi, e Ilaria Moriconi 2/5 da 2, 6/7 da 3 e 1/2 ai liberi

SOLMEC RHODIGIUM – PASSALACQUA RAGUSA 55-79

Il tabellino

16-28; 31-45 (15-17); 47-64 (16-19); 55-79 (8-15)

Rovigo: Viviani 8, Castelli 3, Stavrov 13, Oliva ne, Cremona 2, Zanetti 14, Nako Moni, Leghissa 10, Mutterle, Novati 5. All. Pegoraro

Passalacqua: Mallo, Consolini 6, Cedolini 5, Mazza 9, Stroscio ne, Moriconi 23, Narviciute 6, Olodo 2, Di Fine, Labanca 4, Johnson 24. All.Perseu

Note. Tiri da due: Rovigo 12/38 (31%) Ragusa 21/41 (51%); Tiri da tre: Rovigo 3/16 (18%), Ragusa 9/19 (47%); Tiri liberi: Rovigo 22/29 (75%) Ragusa 10/17 (58%); Rimbalzi: Rovigo 35, Ragusa 42: Palle perse, Rovigo 19, Ragusa 18; Palle recuperate Rovigo 10, Ragusa 5; Assist Rovigo 4, Ragusa 13.

Uscite per 5 falli: Di Fine (RG), Mazza (RG)

Arbitri: Michele Melai di Calcinaia (PI) e Edoardo Di Salvo di San Giuliano Terme (PI)