RAGUSA – Carmelo Nicita, ha perso la vita nella notte tra sabato e domenica sulla Statale 514, nel tratto che collega Ragusa a Chiaramonte Gulfi.

Alla guida della sua auto, è rimasto coinvolto in uno scontro frontale devastante con un’altra vettura. L’impatto è stato violentissimo.

La Polizia Stradale ha raggiunto subito il luogo e ha iniziato i rilievi per ricostruire la dinamica: cause ancora in fase di accertamento, tra cui possibili fattori come velocità, distrazione o condizioni della carreggiata. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo per estrarre le persone dalle lamiere contorte. I sanitari del 118 hanno tentato di rianimare Nicita, ma le ferite riportate erano troppo gravi. Gravemente ferita la moglie, che viaggiava con lui. I soccorritori l’hanno stabilizzata sul posto e trasferita d’urgenza in ospedale, dove resta ricoverata in prognosi riservata.

Anche gli occupanti dell’altra auto hanno riportato ferite, ma meno gravi. La Statale 514, arteria già segnata da troppi incidenti notturni, si porta via un’altra vittima.

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