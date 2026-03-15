SANTA CROCE CAMERINA – Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di ieri, sabato 14 marzo 2026, lungo la strada provinciale che collega Santa Croce Camerina a Comiso. Lo scontro, avvenuto intorno alle ore 20:34 all’altezza del chilometro 8, ha coinvolto due vetture e causato il ferimento di cinque persone.

La dinamica e i soccorsi

Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità, una Hyundai Tucson e una Renault Clio si sono scontrate violentemente. Le immagini scattate sul posto mostrano i segni di un impatto devastante: la Renault Clio appare quasi completamente sventrata sulla fiancata anteriore sinistra, con le lamiere accartocciate e gli airbag esplosi, a testimonianza della forza dell’urto.

Immediato l’intervento della squadra operativa del distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di Santa Croce Camerina. Gli operatori hanno lavorato per illuminare l’area del sinistro e mettere in sicurezza i veicoli. Particolare attenzione è stata rivolta alla Hyundai Tucson, un modello ibrido, per la quale è stato necessario verificare accuratamente lo stato delle batterie di trazione per scongiurare rischi di incendio o corto circuito.

Il bilancio dei feriti

Il bilancio complessivo è di cinque feriti:

Sulla Hyundai Tucson viaggiava un nucleo familiare composto da due adulti e due minori . Tutti e quattro sono stati prontamente assistiti dal personale del 118 e trasferiti all’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa.

viaggiava un nucleo familiare composto da . Tutti e quattro sono stati prontamente assistiti dal personale del 118 e trasferiti all’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa. Il conducente della Renault Clio, rimasto incastrato nell’abitacolo a seguito dell’urto, è stato estratto e trasportato d’urgenza all’ospedale “Guzzardi” di Vittoria.

Sul posto, oltre ai soccorritori, sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Vittoria e i Carabinieri dell’aliquota Radiomobile di Ragusa per effettuare i rilievi planimetrici necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e gestire la viabilità, rimasta compromessa per diverse ore durante le operazioni di soccorso e rimozione dei detriti.