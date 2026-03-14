Modica – Modica Bassa recupera uno dei suoi punti di riferimento d’eccellenza. Da oggi, sabato 14 marzo 2026, la stilista Loredana Roccasalva riapre ufficialmente le porte della sua LR Maison, segnando un momento significativo per il tessuto commerciale e culturale del cuore della città barocca.

La riapertura non è soltanto un evento commerciale, ma un vero e proprio atto d’amore verso il quartiere storico. La stilista ha accompagnato l’annuncio con un messaggio di forte impegno civile, sottolineando come ogni piccola iniziativa sia fondamentale per il benessere collettivo:

“Una goccia fa pur parte di un oceano. Ripopoliamo e torniamo a far pulsare il centro storico come era un tempo.”

L’iniziativa si inserisce in un movimento più ampio di rigenerazione urbana, che punta a riportare le attività di pregio lungo i corsi principali, contrastando lo svuotamento dei centri storici a favore delle zone periferiche.

La Maison si propone ancora una volta come un salotto di creatività e stile, un luogo dove l’artigianalità siciliana incontra il design contemporaneo. “Noi ci siamo… ora aspettiamo te”: con questo invito diretto, Loredana Roccasalva chiama a raccolta cittadini e visitatori, ricordando che la vitalità di Modica dipende anche dalle scelte di chi la vive ogni giorno.

Il ritorno della stilista in centro è un segnale di speranza e resilienza per tutto il comparto produttivo locale, una “pulsazione” che si spera possa essere contagiosa per altre realtà del territorio.