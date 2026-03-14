Modica – Incidente stradale ieri sera in via della Costituzione, ex SS. 115, nella zona del Polo Commerciale di Modica. A scontrarsi per cause in corso di accertamento, due auto, una Toyota Aygo di colore scuro e una Smart Fortwo grigia. Secondo una prima ricostruzione, le due vetture si sarebbero scontrate frontalmente-lateralmente in prossimità di uno dei varchi di accesso alle aree commerciali.

Fortunatamente nello scontro non ci sono stati feriti gravi. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 e le Forze dell’Ordine per i rilievi. L’area è stata parzialmente transennata per permettere i rilievi di rito e la successiva rimozione dei mezzi. Il traffico ha subito rallentamenti lungo la ex SS 115.