Modica – Una notizia dolorosa ha scosso la comunità di Modica nel pomeriggio di oggi, sabato 14 marzo 2026. All’età di soli 41 anni, è morta Marta Pediglieri, vinta da una patologia incurabile contro la quale aveva combattuto con dignità e coraggio. Una perdita che lascia un vuoto incolmabile nel cuore dei suoi cari e di quanti hanno avuto il privilegio di conoscerla.

Secondo le volontà della donna, la camera ardente è stata allestita presso il salone “Padre Rizza”, nei locali della chiesa del Sacro Cuore. Sarà questo il luogo dove amici e conoscenti potranno rivolgerle un ultimo pensiero prima del rito funebre.

I funerali saranno celebrati lunedì 16 marzo alle ore 15:00, sempre all’interno della chiesa del Sacro Cuore a Modica.

Non appena la notizia della sua scomparsa si è diffusa, i social network sono stati inondati da messaggi di affetto e incredulità. Marta viene ricordata da tutti per la sua straordinaria solarità e la dolcezza che la caratterizzava.

“Il tuo sorriso perenne e la tua gentilezza non si dimenticano”, scrive un’amica sui social, mentre altri sottolineano il vuoto fisico immenso che lascia, pur certi che il suo esempio continuerà a guidare chi l’ha amata. Molti messaggi si stringono al dolore della famiglia, definendo Marta come un’anima bella che ha saputo donare amore fino all’ultimo. “Cara Marta, – scrive Carmen – tu sei una di quelle persone che non si dimenticano mai. La tua dolcezza trapelava dal tuo sguardo, dal tono della tua voce, dal tuo sorriso perenne. Questa giornata è iniziata tra le lacrima per questa triste notizia della tua dipartita. Mi stringo al dolore dei tuoi cari per il vuoto fisico che lasci, ma sono consapevole di quanto amore hai dato e che continuerai a dare loro dal paradiso, perché é quello il luogo delle belle anime come te. R.i.p”.

Marta Pediglieri lascia il marito e tre figlie. In queste ore difficili, l’intera cittadinanza si sta unendo in un abbraccio ideale verso la famiglia, testimoniando quanto la giovane madre fosse stimata e benvoluta in città.