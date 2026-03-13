“Esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Bruno Contrada. La sua vita è stata messa a dura prova da vicende giudiziarie inenarrabili, che lo hanno segnato profondamente. Nonostante tutto, ha affrontato questa lunga e dolorosa ingiustizia con grande forza e dignità.

La storia di Bruno Contrada meriterebbe di essere raccontata a tutti coloro che oggi nutrono ancora dubbi su cosa votare al prossimo referendum sulla giustizia. Alla sua famiglia rivolgo un affettuoso abbraccio e le più sincere condoglianze in questo momento di dolore”. Lo afferma in una nota il deputato regionale di Grande Sicilia, on. Gianfranco Miccichè.