La primavera 2026 porta con sé una ventata di freschezza anche nel mondo della nail art. Le nuove tendenze unghie celebrano la femminilità naturale, i colori pastello, le texture luminose e i dettagli creativi. Dalle Swirly Nails perlate alle Polka Dots reverse, passando per il rosa baby glossato, ogni manicure racconta un’idea di bellezza delicata ma sorprendente.

I colori protagonisti della primavera 2026

Rosa baby glossato

Elegante, luminoso e versatile. Il rosa baby è la tonalità preferita dai designer e conquista le passerelle e i saloni. Perfetto su unghie corte e arrotondate.

Lavanda chrome

Il lavanda si veste di riflessi specchiati grazie alla polvere chrome. Il risultato? Una manicure sofisticata e brillante.

Vaniglia perlata

Una sfumatura cremosa tra avorio e giallo pallido. Il finish perlato esalta la delicatezza e la luce primaverile.

Verde pistacchio e smeraldo

Il verde è il colore più richiesto. Dal pistacchio soft allo smeraldo intenso, è perfetto per nail art a pois o french creative.

Cappuccino nude

La tonalità nude della stagione è il cappuccino: calda, discreta, raffinata. Si fonde con la pelle per un effetto naturale.

Le nail art più amate

Swirly Nails perlata

Smalto chiaro dai riflessi cangianti, lavorato con il dotter per creare micro vortici. Romantiche e visivamente accattivanti.

Pois su punte latte

French manicure con pois bianchi su base latte. Elegante e giocosa, visibile il giusto.

Reverse Polka Dots

La nail art a pois invertita conquista anche le star. Due tinte complementari su base monocroma per un effetto grafico.

Marmellata Nails

Smalto gloss color lampone con pois scuri. Ispirata ai frutti rossi, è golosa e vivace.

Manicure portafortuna

French con pois rossi su base naturale, ispirata al guscio della coccinella. Si può anche riprodurre in 3D.

Unghie floreali

Base dorata e margherite dipinte a mano. Un’ode alla primavera, delicata e creativa.