La primavera 2026 porta con sé una ventata di freschezza anche nel mondo della nail art. Le nuove tendenze unghie celebrano la femminilità naturale, i colori pastello, le texture luminose e i dettagli creativi. Dalle Swirly Nails perlate alle Polka Dots reverse, passando per il rosa baby glossato, ogni manicure racconta un’idea di bellezza delicata ma sorprendente.
I colori protagonisti della primavera 2026
Rosa baby glossato
Elegante, luminoso e versatile. Il rosa baby è la tonalità preferita dai designer e conquista le passerelle e i saloni. Perfetto su unghie corte e arrotondate.
Lavanda chrome
Il lavanda si veste di riflessi specchiati grazie alla polvere chrome. Il risultato? Una manicure sofisticata e brillante.
Vaniglia perlata
Una sfumatura cremosa tra avorio e giallo pallido. Il finish perlato esalta la delicatezza e la luce primaverile.
Verde pistacchio e smeraldo
Il verde è il colore più richiesto. Dal pistacchio soft allo smeraldo intenso, è perfetto per nail art a pois o french creative.
Cappuccino nude
La tonalità nude della stagione è il cappuccino: calda, discreta, raffinata. Si fonde con la pelle per un effetto naturale.
Le nail art più amate
Swirly Nails perlata
Smalto chiaro dai riflessi cangianti, lavorato con il dotter per creare micro vortici. Romantiche e visivamente accattivanti.
Pois su punte latte
French manicure con pois bianchi su base latte. Elegante e giocosa, visibile il giusto.
Reverse Polka Dots
La nail art a pois invertita conquista anche le star. Due tinte complementari su base monocroma per un effetto grafico.
Marmellata Nails
Smalto gloss color lampone con pois scuri. Ispirata ai frutti rossi, è golosa e vivace.
Manicure portafortuna
French con pois rossi su base naturale, ispirata al guscio della coccinella. Si può anche riprodurre in 3D.
Unghie floreali
Base dorata e margherite dipinte a mano. Un’ode alla primavera, delicata e creativa.
