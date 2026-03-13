Modica – Nel corso del servizio di controllo del territorio, agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Modica ha proceduto al controllo di un’autovettura con a bordo quattro persone. Alla vista degli agenti, il conducente del veicolo ha tentato rapidamente di occultare alcuni oggetti sotto al proprio sedile, facendo scattare immediatamente una perquisizione.

All’esito dell’attività sono stati rinvenuti un bilancino di precisione ed una scatoletta in plastica contenente tre dosi di hashish. Pertanto il conducente 22enne è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Ragusa per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, mentre il minore è stato affidato ai genitori e segnalato alla Prefettura di Ragusa per uso personale di sostanze stupefacenti.