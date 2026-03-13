Comiso – “Torna quest’anno la seconda edizione di “Connessioni studentesche” dedicata al rispetto e alla gentilezza. “ E’ importante rafforzare il valore dell’identità autentica attraverso una prima consapevolezza critica rispetto ai messaggi digitali e musicali”. Lo annuncia con una dichiarazione dell’assessore alla Pubblica Istruzione, Giusi Cubisino.

“ Like o life nell’era digitale è un concetto di fondamentale importanza, soprattutto per i bambini e ragazzini definiti “nativi digitali” – dichiara l’assessore Cubisino-. Tra parole, musica e identità, già dall’infanzia si sviluppa l’identità dei bambini tant’è che il progetto è destinato proprio alla scuola dell’infanzia, alla scuola primaria e alla secondaria di primo grado.

L’obiettivo – ancora Giusi Cubisino-, è quello di accompagnare i bambini alla scoperta delle emozioni e del valore delle parole, aiutandoli a distinguere tra esperienza reale e virtuale, rafforzare la consapevolezza emotiva e l’importanza delle relazioni autentiche, favorire una riflessione guidata su identità, amicizia e comunicazione nell’era digitale, promuovendo un uso responsabile delle parole. Il percorso quindi si snoda su linee di sviluppo ben precise: educazione emotiva attraverso racconti, musica e linguaggi espressivi, prime riflessioni sulla differenza tra vita vissuta e dimensione digitale, valorizzazione delle “parole gentili” come strumento di relazione positiva.

E ancora, identità personale tra realtà e mondo digitale, differenza tra approvazione virtuale e relazioni autentiche, Il potere delle parole “ rispettare, costruire” e la musica come linguaggio che racconta emozioni e modelli culturali. Il percorso – ancora Giusi Cubisino- confluirà nella “Settimana di Connessioni Studentesche”, nel mese di maggio. All’interno di “Connessioni Studentesche”, l’ultimo giorno in cui tutti gli istituti saranno “connessi” all’interno della Fondazione Bufalino, l’Amministrazione Comunale ha inoltre voluto inserire un’iniziativa dal titolo “La Canzone d’Autore: tra parola e suono”, affidata al maestro Paolo Li Rosi.

Il progetto coinvolgerà un gruppo di studenti della scuola secondaria di primo grado e del liceo musicale, con l’obiettivo di accompagnare i ragazzi alla scoperta della canzone d’autore italiana, intesa come forma d’arte che unisce poesia, musica e impegno sociale. Colgo l’occasione – conclude l’assessore Giusi Cubisino – per ringraziare tutte le dirigenti scolastiche coinvolte e tutto il personale docente, come sempre attento, collaborativo e disponibile”.