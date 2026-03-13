Cefalù – “La nostra comunità è profondamente colpita dalla tragica scomparsa di Matteo Messina, giovane calciatore diciassettenne della Tirreno Soccer Cerda “Giuseppe Macina”, strappato troppo presto alla vita a seguito di un incidente stradale”. E’ quanto scrive in un post pubblicato sulla sua pagina facebook, il sindaco di Cerda, Salvo Geraci. L’incidente stradale è avvenuto a Cefalù lungo la strada statale 113. Matteo Messina viaggiava a bordo di una moto ed è morto dopo lo scontro con un’auto.

“Una notizia che lascia sgomenti e che colpisce nel profondo tutti noi. Matteo – scrive il sindaco di Cerda nel post con foto che condividiamo – era un ragazzo pieno di sogni, con una grande passione per il calcio e per il futuro. Pur vivendo nella vicina Campofelice di Roccella – comunità alla quale esprimo la mia sincera vicinanza – aveva trovato nella squadra di Cerda una seconda famiglia, condividendo con i compagni impegno, entusiasmo e speranza: prima nel settore giovanile e, nonostante la sua giovane età, anche in prima squadra.

Davanti a una tragedia così grande le parole non bastano. Resta il dolore, il silenzio e la vicinanza sincera a chi oggi piange la perdita di un figlio, di un amico, di un compagno di squadra.

A nome mio personale e dell’intera Amministrazione comunale esprimo il più profondo cordoglio e mi stringo con affetto alla sua famiglia, ai suoi cari, ai compagni di squadra e alla società sportiva. La comunità di Cerda si unisce nel ricordo e nella preghiera per questo giovane ragazzo, la cui vita si è spezzata troppo presto – conclude il Sindaco On. Salvatore Geraci”.