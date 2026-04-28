Sono stati ufficialmente consegnati i lavori per il rifacimento della copertura presso la Piscina del Sole, segnando l’avvio della fase operativa per il ripristino della struttura. L’intervento si è reso necessario a seguito della chiusura urgente dell’impianto avvenuta due anni fa, causata da criticità strutturali che ne avevano compromesso la sicurezza.
Il progetto prevede il totale rifacimento del tetto attraverso l’impiego di materiali a norma, scelti per garantire la massima stabilità all’edificio. La fase preliminare ha richiesto tempi tecnici prolungati a causa della complessità delle perizie necessarie a individuare i problemi strutturali emersi durante i sopralluoghi.
L’operazione comporta un investimento complessivo di quasi un milione di euro, cifra che testimonia l’entità dei lavori di messa a norma. L’obiettivo dell’amministrazione è quello di riportare il centro sportivo ai vertici dell’offerta territoriale, rendendolo un punto di riferimento per l’intera provincia di Ragusa e per la regione.
L’assessore Giovanni Assenza ha sottolineato l’importanza della data del 28 aprile per la comunità, spiegando che l’intervento massiccio servirà a restituire un impianto a regola d’arte. Secondo l’esponente della giunta, la struttura tornerà a essere attrattiva sia per le sessioni di allenamento che per le competizioni ufficiali.
Ulteriori dettagli sui tempi di esecuzione saranno resi noti nelle prossime settimane attraverso il portale istituzionale del Comune di Comiso.
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