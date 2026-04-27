La Motyka Bike School Modica consolida la propria posizione nel panorama ciclistico regionale ottenendo il primato per società nella seconda tappa della Coppa Sicilia XCO. Dopo l’esordio della scorsa settimana, il sodalizio ha confermato il proprio rendimento durante la manifestazione svoltasi ieri a Palagonia, in provincia di Catania.

La competizione ha visto una partecipazione numerosa nelle categorie giovanili. Nella categoria G2M, Santiago Borgese ha conquistato la vittoria, seguito sul podio dal compagno di squadra Giuseppe Agosta, mentre Salvatore Modica ha chiuso al quindicesimo posto. I successi sono proseguiti nella categoria G4M con il primo posto di Nicolò Tagliarini e il terzo di Simone Adamo.

Il settore femminile ha registrato il secondo posto di Bruna Maria Puccia nella categoria G5F. Tra i piazzamenti di rilievo figurano anche il quinto posto di Gabriele Aprile e la nona posizione di Lorenzo Cassarino nella categoria G4. Unica nota negativa della giornata è stata il ritiro di Dominik Borgese, fermato da una caduta durante la prova G5M.

Soddisfazione è stata espressa dalla dirigenza per la coesione del gruppo. “Anche a Palagonia sono arrivati dei risultati che ci hanno permesso di riconfermarci al primo posto tra le società partecipanti – spiega Arianna Melilli – ma quello che più conta è stato lo spirito di squadra”. Il lavoro dei coach Laura Melilli e Giuseppe Tagliarini è stato indicato come determinante per l’equilibrio tra competizione e crescita dei giovani atleti.