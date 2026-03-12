Modica – Nel cuore di Modica, la domenica pomeriggio si tinge di letteratura, bellezza e sapori di casa. Il prossimo 15 marzo, alle ore 17:00, gli spazi di @raromodica_ torneranno a trasformarsi in un raffinato salotto culturale per un nuovo appuntamento della rassegna “AperiTÈ letterario”.

Un viaggio nella bellezza con Wang Fo

Protagonista dell’incontro sarà la dott.ssa Antonella Dirosolini, nota “lettrice per amore”, che guiderà il pubblico tra le pagine di un capolavoro della letteratura novecentesca: “Come Wang Fo fu salvato” di Marguerite Yourcenar.

Al centro del dibattito, un tema che attraversa i secoli per farsi, oggi più che mai, di stringente attualità: il potere salvifico dell’arte. Il racconto della Yourcenar, ambientato in un’antica Cina sospesa tra mito e realtà, ci ricorda come la ricerca estetica e la contemplazione della bellezza rappresentino l’unico vero scudo contro le brutalità e le brutture del quotidiano.

L’evento non sarà solo un momento letterario ma anche di condivisione conviviale. Come da tradizione da Raro, i partecipanti potranno immergersi in un’atmosfera intima e accogliente grazie al rito del tè. Durante l’incontro infatti sarà servito un tè, accompagnato da torte e biscotti. La partecipazione al dibattito sul testo è gratuita.

Informazioni e Prenotazioni

Dato lo spirito dell’iniziativa, che predilige la dimensione raccolta del “salotto di casa”, i posti sono limitati. Per garantire un’esperienza piacevole a tutti i partecipanti, è consigliata la prenotazione.