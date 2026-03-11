La cantante israeliana Noa rende omaggio a Giorgio La Pira, il sindaco santo per la quale è in corso un processo di beatificazione. E lo fa nella sede della Fondazione Giorgio La Pira a Firenze. A darne notizia con un post con foto (che condividiamo di seguito) nella pagina facebook della Fondazione Giorgio la Pira è Maurizio Certini.

“Noa ha in programma un evento per la pace a Firenze da fare a Luglio e per questo desiderava conoscere la figura di La Pira per far emergere – come ci ha detto – il suo messaggio di fraternitá e dialogo, oggi sempre più indispensabile. Ci siamo visti al Centro Studenti – scrive Maurizio Certini nella pagina facebook della Fondazione Giorgio la Pira – e siamo poi andati alla Fondazione La Pira. Abbiano avuto un colloquio bello con Noa. Le abbiamo anche parlato del progetto sorto a Firenze nel 2022, il Consiglio dei Giovani del Mediterraneo. Un progetto che ha preso vita durante l’incontro dei vescovi e dei sindaci provenienti da molte città del Mare Nostrum, e che volle fermare la riflessione fatta insieme nella Carta di Firenze, un Messaggio rivolto ai popoli e ai governanti. Il colloquio con Noa è proseguito in modo familiare. Ci ha detto che cosa sta facendo come artista e attivista per la pace, ma anche della sua vita di famiglia, in Israele dove risiede. Ho sostato con lei a San Marco, davanti alla tomba di La Pira, e Noa mi ha chiesto se poteva cantare. Eravamo soli. Ha intonato una preghiera che sgorgava dal cuore, con un vocalizzo struggente che ha riempito la basilica… È stato un momento sacro, commovente”.

L’annuncio sulla pagina social ha ricevuto tantissimi commenti di cittadini di Pozzallo, città natià di La Pira, e della provincia di Ragusa.

Ecco alcuni commenti al post della Fondazione Giorgio La Pira:

“Da Pozzallo paese natale di Giorgio La Pira – scrive Grazia Dormiente – un abbraccio al grande operaio cristiano della pace planetaria”.

“Adoro Noa, – scrive Concetta – una luce nel buio, come La Pira”.

“Bello, avrei voluto essere con voi, ho la fortuna e la grazia di nascere a Pozzallo in via Giulia 2 porte dopo dove è nato Giorgio La Pira, – scrive Maria – e fin da piccola mio padre mi parlava di questo grande uomo per l’ impegno che metteva per aiutare chi era nel bisogno, crescendo leggendo Famiglia Cristiana e la stampa dell’ Azione cattolica ho potuto conoscere di più questo grande uomo, e per quanto possibile ho partecipato ai vari convegni e celebrazione fatti per ricordarlo e farlo conoscere ai giovani e ai ragazzi”.