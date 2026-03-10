Modica – Dopo tre giorni di relax concessi d coach Enzo Distefano, l’Avimec Modica da stamattina è tornata a lavoro per preparare l’ultima sfida di regular season in programma domenica prossima alle 18 al “PalaRizza”.

Avversario dei biancoazzurri modicani sarà la Gaia Energy Napoli, che arriverà nella città della Contea con l’obiettivo di portare a casa punti pesanti per evitare la retrocessione e giocarsi la permanenza nel campionato di Terza Serie ai play out.

Il sestetto modicano, dall’altra parte della rete punterà al successo pieno avendo la possibilità di chiudere la stagione al quarto posto e per arrivare all’appendice dei play off con il morale altissimo.

La formazione modicana, prima della sosta del campionato di serie A3 stava attraversando un buon periodo di forma e la settimana di lavoro servirà per mantenere alta la concentrazione in vista degli spareggi promozione, dove si punta a essere protagonisti.

Tutto l’ambiente, dunque, è pronto per dare il massimo per questo finale di stagione.

Primo obiettivo che si vuole centrare è chiudere bene la fase regolare e alzare ulteriolmente l’asticella in vista dei play off il cui avversario si conoscerà domenica sera al termine dell’ultima giornata di campionato e si conosceranno definitivamente i piazzamenti delle squadre dei due gironi che avranno diritto di giocarsi gli spareggi per il salto di serie.