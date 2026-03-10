Modica – “Giovedì e venerdì prossimi, 12 e 13 marzo, sono previsti interventi di scarificazione e di rifacimento del manto stradale sul viadotto Irminio -ponte Costanzo- che collega Modica a Ragusa. I lavori inizieranno alle 7.00 del mattino e dureranno sino alle 18.00. L’intervento prevede l’istituzione del senso unico alternato regolamentato dai cosiddetti ‘movieri’ che disciplineranno il transito veicolare sino a completamento dei lavori, in modo da evitare, per quanto possibile, lunghe file di mezzi.

Lunedì 16 marzo i lavori di scarificazione e di rifacimento del manto stradale saranno effettuati sul ponte Guerrieri. Anche in questo caso, gli interventi inizieranno alle 7.00 del mattino e dureranno sino alle 18.00, con l’istituzione del senso unico alternato disciplinato dai ‘movieri’ per consentire la maggiore fluidità possibile al transito veicolare e ridurre al minimo i disagi. Dopo un colloquio con il Comandante Pierluigi Cannizzaro, abbiamo deciso che nel caso dei lavori di lunedì prossimo al ponte Guerrieri, sarà garantito il supporto dalla Polizia locale, per creare meno disagi a quanti transiteranno sul viadotto di Modica”.