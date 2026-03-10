Poco dopo la mezzanotte di oggi, martedì 10 marzo 2026, un intenso evento sismico ha fatto sussultare i sismografi del Sud Italia. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha localizzato alle ore 00:03 un terremoto di magnitudo 5.9 al largo della costa campana con epicentro nel Golfo di Napoli. Nonostante la potenza della scossa, non si registrano danni a persone o cose: il merito è tutto della geologia.

Un evento “abissale”: i dettagli tecnici

Ciò che rende questo sisma peculiare è l’ipocentro. L’energia è stata sprigionata a una profondità di circa 414 chilometri, una distanza enorme se confrontata con i classici terremoti crostali italiani che avvengono nei primi 10-20 km di profondità.

Proprio questa caratteristica ha agito da “cuscinetto”: le onde sismiche, risalendo per centinaia di chilometri attraverso gli strati terrestri, hanno subìto un’attenuazione naturale, arrivando in superficie con una forza d’urto drasticamente ridotta rispetto al potenziale della magnitudo rilevata.

La spiegazione dell’INGV: lo sprofondamento dello “slab”

Secondo gli esperti dell’Istituto, il fenomeno è riconducibile a una dinamica geologica specifica del Tirreno meridionale. Si tratta dello sprofondamento di una porzione di crosta oceanica (tecnicamente definita “slab”) all’interno del mantello terrestre, un processo attivo da milioni di anni.

“Sebbene questa sismicità sia frequente lungo le coste di Calabria e Sicilia, è più rara al largo della Campania”, spiegano i tecnici dell’INGV. Precedenti simili si erano registrati nell’ottobre del 2016, con due scosse di magnitudo 5.8 avvenute a grandi profondità.

Risentimento in tutta Italia

Nonostante la profondità abbia scongiurato il pericolo di crolli, la vastità dell’area interessata è stata notevole. Il terremoto è stato percepito in gran parte della penisola. I dati preliminari, raccolti tramite oltre 130 segnalazioni sul portale “Hai sentito il terremoto”, indicano risentimenti macrosismici tra il III e il IV grado della scala MCS, tipici di una vibrazione chiaramente avvertibile ma senza effetti distruttivi.