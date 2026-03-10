Scade oggi, martedì 10 marzo 2026 alle ore 12:00 (fuso di Bruxelles), il termine per candidarsi al “concorso dei sogni” indetto dall’Epso (l’Ufficio europeo di selezione del personale). Dopo sette anni di attesa dall’ultimo bando generalista, l’Unione Europea apre le porte a 1.490 nuovi amministratori (grado AD5), offrendo una carriera stabile e un pacchetto retributivo tra i più competitivi al mondo.
Il profilo: non un semplice impiegato, ma un decisore
Il funzionario di grado AD5 è una figura trasversale che opera nel cuore del processo decisionale europeo. Gli assunti saranno destinati a istituzioni come la Commissione, il Parlamento o il Consiglio, con sedi principali tra Bruxelles, Lussemburgo e Strasburgo.
I compiti spaziano dall’analisi delle politiche comunitarie alla redazione di normative, fino alla gestione di programmi che impattano sulla vita di milioni di cittadini.
Requisiti: la laurea è l’unica chiave
A differenza di selezioni tecniche specifiche, questo bando è definito “generalista” e non richiede esperienza pregressa. Possono partecipare tutti i cittadini UE in possesso di:
- Laurea: Qualsiasi ambito di studio (triennale o superiore), conseguita entro il 30 settembre 2026.
- Lingue: Conoscenza di almeno due lingue ufficiali dell’Unione.
- Diritti civili: Cittadinanza UE e regolarità con gli obblighi militari.
Stipendio e Benefit: cifre da record
L’attrattività del concorso è spinta da una base salariale di assoluto rilievo. La busta paga iniziale si attesta sui 6.150 euro lordi mensili, a cui si aggiunge l’indennità di espatrio (pari al 16%), la copertura sanitaria europea e un piano di progressione che può portare, nei gradi apicali, a superare i 20.000 euro al mese.
Prove a distanza: come si seleziona l’élite europea
Per gestire l’ondata di candidature (se ne attendono oltre 50.000), l’Epso ha strutturato un sistema di test monitorati da remoto suddiviso in quattro aree:
- Ragionamento (Verbale, Numerico, Astratto): Test a risposta multipla.
- Conoscenza dell’UE: 30 quesiti su istituzioni, politiche e procedure.
- Competenze Digitali: 40 domande su sicurezza, creazione di contenuti e problem solving.
- Prova “Eufte”: Valutazione della capacità di comunicazione scritta.
Il superamento di ogni test richiede un punteggio minimo obbligatorio. Una volta inseriti nell’elenco di riserva, i candidati saranno contattati dalle singole istituzioni per colloqui specifici, generalmente in lingua inglese o francese.
Promemoria per i candidati: le prossime ore sono vitali
Per chi intende partecipare, l’invio deve avvenire entro mezzogiorno di oggi tramite il portale Epso. Ricordiamo inoltre che:
- Entro oggi va caricata la scansione di un documento d’identità valido.
- Entro il 7 ottobre 2026 andrà completato il caricamento dei titoli (diplomi e certificazioni) a supporto della domanda.
Lascia un commento