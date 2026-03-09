Gangi – È stata inaugurata, sabato scorso, a Gangi la nuova area sgambamento cani realizzata all’interno della zona dell’ex cava situata, in via Cesare Mori, lungo la Strada Provinciale 14, oggetto di un intervento di riqualificazione finanziato dalla Città Metropolitana di Palermo con un contributo di 20 mila euro per la sola area ristoro. Il progetto è stato presentato dal Comune di Gangi in collaborazione con il Forum Giovani e rientra nel bando “Facciamo Comunità”. Percorsi positivi di auto rigenerazione urbana e di start-up di comunità”, promosso nell’ambito del Piano Integrato Urbano previsto dal PNRR.

L’intervento ha riguardato anche la sistemazione a verde dell’area e la creazione di uno spazio attrezzato dedicato agli amici a quattro zampe con fondi Comunali per 90 mila euro. L’obiettivo di restituire alla cittadinanza un luogo prima inutilizzato.

«Questo intervento – ha dichiarato il sindaco Giuseppe Ferrarello – rappresenta un ulteriore passo nel percorso di valorizzazione degli spazi pubblici del nostro territorio. Grazie alla collaborazione con il Forum Giovani e al sostegno della Città Metropolitana, abbiamo recuperato un’area degradata restituendola alla comunità come luogo di socialità, cura dell’ambiente e servizi utili ai cittadini e al benessere dei cani, ringrazio. Conclude Ferrarello il nostro ufficio tecnico per tutti il responsabile l’ingegnere Stefano Zangara e il Rup Alfino Sottile ma anche Giorgiana Quattrocchi e Veronica Castagna e le due ditte esecutrici dei lavori Spitale e Barreca».

La nuova area sgambamento cani è ora fruibile dalla popolazione e si inserisce in un più ampio programma di interventi mirati alla rigenerazione urbana e alla creazione di spazi condivisi basti pensare che dista poche decine di metri dall’area di accoglienza per camper.

All’inaugurazione presenti assieme al sindaco Giuseppe Ferrarello, il presidente del consiglio comunale Concetta Quattrocchi, il presidente del Forum Giovani Daniele Palmeri, la giunta comunale e consiglieri comunali di maggioranza e opposizione.