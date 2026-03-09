Quotidianodiragusa.it inaugura una nuova rubrica dedicata alla salute e al benessere, curata dall’osteopata Eva Ragusa, professionista di Modica con una formazione internazionale e un’esperienza clinica maturata tra Italia e Malta. Un appuntamento pensato per offrire ai lettori contenuti chiari, affidabili e utili per comprendere meglio il proprio corpo e migliorare la qualità della vita.

Eva Ragusa ha conseguito la laurea in Bachelor of Science (Honours) in Osteopathy presso Malta ICOM Educational Ltd, completando un percorso quinquennale da 240 crediti ECTS. La sua esperienza si fonda su circa 1500 ore di tirocinio clinico svolte nelle cliniche didattiche di Milano e in uno studio privato, dove ha potuto trattare pazienti di età e necessità differenti, affinando competenze avanzate nella valutazione e nel trattamento manuale. Il suo profilo professionale si è ulteriormente arricchito con un doppio Postgraduate Certificate (PgCert) in osteopatia pediatrica in osteopatia pediatrica, focalizzandomi sull’approccio osteopatico nel neonato, nel lattante e nel bambino.

Durante il percorso formativo ha partecipato a diversi corsi di aggiornamento professionale, tra cui un corso di Leukotaping (maggio 2023) e un corso di terapia cranio-sacrale (settembre 2024), che mi hanno permesso di ampliare le mie competenze cliniche.

“La mia pratica – spiega l’osteopata Ragusa – si orienta in particolare verso l’osteopatia pediatrica, con l’obiettivo di supportare lo sviluppo del bambino e contribuire al benessere del neonato e della famiglia attraverso un approccio manuale delicato e individualizzato”.

In questa nuova rubrica, Eva Ragusa guiderà i lettori alla scoperta dell’osteopatia, approfondendo:

cos’è e come funziona

quando può essere utile

quali benefici offre al benessere quotidiano

come un trattamento manuale personalizzato può migliorare postura, mobilità ed equilibrio corporeo

Un percorso pensato per chi desidera comprendere meglio il proprio corpo, prevenire disagi e avvicinarsi a una visione più consapevole e integrata della salute.

La rubrica sarà aggiornata periodicamente con articoli, video, consigli pratici e contenuti divulgativi chiari e rigorosi, con l’obiettivo di promuovere il benessere e offrire un punto di riferimento affidabile per i lettori.