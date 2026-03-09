La Carta del Docente 2026 ha debuttato il 9 marzo con notevoli disagi tecnici. La piattaforma ufficiale è rimasta in manutenzione fino a poco dopo mezzogiorno, per poi andare in tilt sotto il peso di migliaia di accessi simultanei. Molti insegnanti hanno atteso oltre otto minuti nella coda virtuale, con il messaggio: “In questo momento ci sono molti utenti connessi… Quando sarà il tuo turno avrai dieci minuti per accedere e trenta minuti per effettuare le operazioni”. Altri hanno ricevuto l’avviso “Utente non abilitato alla creazione di buoni”, senza chiarimenti immediati. Un avvio complicato per un bonus atteso da mesi.

Bonus da 383 euro, platea ampliata a oltre un milione di insegnanti

Per l’anno scolastico 2025/2026 la Carta del docente vale 383 euro a testa, in calo di 117 euro rispetto ai 500 euro precedenti. La riduzione finanzia l’estensione della platea, che ora include non solo i docenti di ruolo ma anche:

supplenti annuali fino al 31 agosto

supplenti fino al 30 giugno

personale educativo dei convitti e degli educandati

Il totale supera 1 milione di beneficiari, con un incremento di oltre 200.000 unità rispetto allo scorso anno e di circa 253.000 rispetto alla platea originaria della norma istitutiva.

Il bonus si spende per:

libri e riviste

corsi di formazione e aggiornamento

musei, mostre, teatri

hardware e software

strumenti musicali

servizi di trasporto (novità assoluta introdotta dal Ministero)

biglietti per eventi culturali

L’accesso avviene esclusivamente tramite SPID o CIE sul portale ufficiale cartadeldocente.istruzione.it. Nelle ore successive al lancio le ricerche più frequenti sono state proprio “carta del docente login”, “carta docente accedi” e varianti simili, sintomo del sovraccarico.

Le critiche politiche e la replica del ministro Valditara

Il problematico esordio ha riacceso il confronto politico. Matteo Renzi ha accusato il Governo Meloni di aver tagliato il bonus mentre aumentavano altre spese e consulenze. Il deputato M5S Antonio Caso ha parlato di “ritardo grave e taglio netto”. Elisabetta Piccolotti (Avs) ha dichiarato: “Il Governo odia gli insegnanti… ora si tagliano anche i bonus”.

Il ministro Giuseppe Valditara ha replicato sottolineando una “strategia di valorizzazione complessiva”. Ha ricordato l’ampliamento della platea, l’inserimento dei trasporti tra le spese ammissibili e l’aggiunta di 281 milioni (11 milioni in più rispetto ai 270 annunciati in precedenza) per formazione, aggiornamento e acquisto di dispositivi digitali (tablet, pc, libri e sussidi didattici) da concedere in comodato d’uso anche agli ATA. A questi si aggiungono 50,3 milioni destinati specificamente alla formazione del personale ATA, oltre a nuove misure di welfare come la polizza sanitaria per tutto il personale scolastico.

Secondo il ministro si tratta di un percorso per “ridare centralità e valore alla funzione di chi lavora nella scuola”.

Un esordio in salita, ma lo strumento resta strategico

Nonostante i rallentamenti iniziali, la Carta del docente continua a rappresentare un aiuto concreto per l’aggiornamento professionale e la crescita culturale degli insegnanti. Il taglio dell’importo e i problemi tecnici hanno però generato malumore diffuso.

La speranza è che la piattaforma si stabilizzi rapidamente, permettendo a tutti i beneficiari di generare i buoni senza ulteriori intoppi. Il bonus accreditato nel 2025/2026 potrà essere speso fino al termine dell’anno scolastico 2026/2027.

Il contesto normativo e le prospettive future

La riforma recepisce sentenze della Corte di Giustizia Europea e di tribunali nazionali che imponevano l’estensione ai precari per evitare discriminazioni. Il passaggio da un bonus fisso di 500 euro a un importo variabile legato al numero di aventi diritto riflette la necessità di bilanciare risorse limitate con una platea più inclusiva. Le risorse aggiuntive dai fondi europei (PNRR in primis) spostano parte degli investimenti dalle tasche individuali dei docenti a quelle delle istituzioni scolastiche, che acquisteranno beni da concedere in comodato. Questo cambio di paradigma potrebbe rafforzare la dotazione tecnologica delle scuole, ma solleva interrogativi sul reale potere d’acquisto del singolo insegnante in un periodo di inflazione persistente. Nei prossimi mesi si capirà se la misura riuscirà a coniugare equità e qualità della formazione continua.