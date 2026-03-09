Il tempo delle proroghe e della tolleranza finisce oggi. Lunedì 9 marzo 2026 rappresenta lo sbarramento definitivo per i contribuenti che devono mettersi in regola con i pagamenti della Rottamazione quater. Oltre questa data, il fisco non concederà più margini di manovra, trasformando un ritardo anche di poche ore in un danno economico rilevante.
La “trappola” dell’inadempimento: ecco quando si decade
Le regole imposte dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione sono estremamente rigide. Il contribuente vedrà sfumare tutti i vantaggi della definizione agevolata in tre casi specifici:
- Omesso versamento: Se la rata non viene pagata affatto.
- Ritardo: Se il bonifico o il versamento allo sportello avviene oltre il termine ultimo di oggi, 9 marzo.
- Versamento parziale: Se l’importo pagato è anche solo di un centesimo inferiore a quanto indicato nel bollettino.
Le pesanti conseguenze della decadenza
Cosa succede a chi non rispetta l’appuntamento odierno? La normativa non prevede sconti per i ritardatari. In caso di decadenza:
- Perdita dei benefici: Lo sconto su sanzioni, interessi e aggio viene annullato e il debito torna alla cifra originale (molto più alta).
- Soldi persi (in parte): Le rate già versate in precedenza non verranno restituite, ma saranno trattenute dal fisco come semplice acconto sul debito residuo totale.
- Ripresa delle riscossioni: L’Agenzia delle Entrate-Riscossione potrà riattivare immediatamente le procedure cautelari ed esecutive, come fermi amministrativi, ipoteche o pignoramenti.
