La colazione è uno dei momenti più delicati per chi segue la dieta chetogenica: il rischio di uscire dalla chetosi con zuccheri e carboidrati nascosti è sempre dietro l’angolo. Per questo motivo avere a disposizione ricette di colazione chetogenica semplici, veloci e davvero sostenibili nella vita quotidiana può fare la differenza. Che tu preferisca il salato, una colazione dolce “keto-friendly” o un pasto rapido da preparare al volo prima di uscire, esistono molte alternative gustose che rispettano i parametri della keto e aiutano a mantenere energia stabile per tutta la mattina. Ecco una selezione di idee pratiche, perfette per restare in chetosi senza rinunciare al piacere del cibo.

Colazioni cheto salate

1. Omelette con spinaci e feta

2 uova intere

1 manciata di spinaci freschi

30 g di feta sbriciolata

Olio di cocco o burro chiarificato per la cottura → Cuoci in padella antiaderente per 3–4 minuti. Saziante e ricca di grassi buoni.

2. Uova sode con avocado

2 uova sode (preparate la sera prima)

½ avocado maturo

Sale, pepe e limone → Taglia l’avocado e servi con le uova. Perfetto per chi ha poco tempo.

3. Frittata con zucchine e salmone affumicato

2 uova

50 g di zucchine grattugiate

30 g di salmone affumicato → Cuoci in padella e arrotola come un wrap proteico.

Colazioni cheto dolci (senza zucchero)

4. Yogurt greco con cacao e frutti di bosco

150 g di yogurt greco intero

1 cucchiaino di cacao amaro

20 g di mirtilli o lamponi → Mescola e aggiungi cannella per aroma. Dolce, ma a basso impatto glicemico.

5. Keto pancake alle mandorle

2 uova

2 cucchiai di farina di mandorle

1 cucchiaio di latte di cocco non zuccherato → Cuoci in padella antiaderente. Servi con burro di mandorle o crema di nocciole keto.

6. Bulletproof coffee (caffè chetogenico)