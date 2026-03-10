Con l’arrivo di marzo, la mancata presentazione dell’ISEE 2026 non è più solo una dimenticanza burocratica, ma si trasforma in una perdita economica tangibile. Per milioni di famiglie, l’Assegno Unico e Universale di questo mese subirà un drastico ridimensionamento d’ufficio, scendendo alla quota minima per chi non ha ancora rinnovato la propria DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica).

Il rischio economico: quanto si perde senza rinnovo

Il divario tra chi è in regola e chi ha procrastinato è netto. Per un figlio minorenne:

Con ISEE aggiornato (sotto i 17.468,51 €): l’importo massimo tocca i 203,80 euro .

l’importo massimo tocca i . Senza ISEE (o sopra i 46.582,71 €): l’assegno crolla a soli 58,30 euro.

La scadenza per il recupero: C’è tempo fino al 30 giugno 2026 per presentare il nuovo indicatore e ottenere il ricalcolo con tutti gli arretrati a partire da marzo. Chi supererà questa data perderà definitivamente il diritto ai conguagli per le mensilità precedenti.

Le novità della Manovra 2026: un ISEE “più leggero”

La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto modifiche strutturali che rendono l’indicatore più favorevole, specialmente per chi possiede una casa o ha molti figli:

Bonus Prima Casa: La franchigia sul valore dell’abitazione principale sale a 91.500 euro (dai precedenti 52.500 €). Per chi risiede nei capoluoghi delle Città Metropolitane, lo sconto è ancora maggiore, arrivando a 120.000 euro. Sconto Figli: Per ogni figlio convivente oltre il primo, la franchigia sulla casa aumenta di ulteriori 2.500 euro. Famiglie Numerose: La scala di equivalenza è stata potenziata. Più figli ci sono nel nucleo, più l’ISEE si abbassa a parità di reddito, facilitando l’accesso a Bonus Nido e Bonus Nuovi Nati.

Guida pratica al rinnovo: documenti e modalità

L’ISEE 2026 fotografa la situazione economica del 2024 (redditi e patrimoni al 31 dicembre di quell’anno).

Come procedere:

ISEE Precompilato: Disponibile sul portale INPS, permette di confermare dati già presenti nelle banche dati dell’Agenzia delle Entrate, riducendo i tempi di attesa.

Disponibile sul portale INPS, permette di confermare dati già presenti nelle banche dati dell’Agenzia delle Entrate, riducendo i tempi di attesa. Canali tradizionali: È sempre possibile rivolgersi a un CAF o a un professionista abilitato.

È sempre possibile rivolgersi a un o a un professionista abilitato. ISEE Corrente: Fondamentale per chi ha perso il lavoro o ha subìto un calo del reddito superiore al 25% negli ultimi mesi, permettendo di aggiornare i dati ai redditi attuali e non a quelli di due anni fa.

Oltre l’Assegno Unico: gli altri Bonus a rischio

Non è solo l’Assegno Unico a dipendere dal nuovo ISEE. Senza l’attestazione 2026 si rischia di perdere o pagare molto di più per: