Nel 2026 sono attivi numerosi bonus e agevolazioni che non richiedono la presentazione dell’Isee o per i quali l’Isee non è vincolante. Queste misure rappresentano un’opportunità concreta per famiglie, pensionati, disoccupati e cittadini che non dispongono di una certificazione aggiornata.
Cos’è un bonus senza Isee?
Un bonus \”senza Isee\” è una prestazione economica che può essere richiesta senza dover dimostrare la propria situazione patrimoniale e reddituale tramite l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente. In alcuni casi, l’Isee può essere presentato per ottenere importi maggiori, ma non è obbligatorio per accedere alla misura.
Elenco aggiornato dei bonus senza Isee 2026
1. Assegno Unico Universale (AUU)
- Importo base senza Isee:
- 58,30 € per figlio minore
- 29,10 € per figlio maggiorenne
- Maggiorazioni non vincolate all’Isee:
- +50% per figli minori di 1 anno
- +50% per nuclei con almeno 3 figli minori di 3 anni
- Maggiorazioni per figli con disabilità
- Bonus per madri under 21
- Rivalutazione 2026: aumenti legati all’inflazione ISTAT
2. Bonus Asilo Nido
- Importo fisso senza Isee: 1.500 € annui (136,37 €/mese per 11 mesi)
- Requisiti: iscrizione a nido pubblico o privato, documentazione spese
- Nota: non soggetto a rivalutazione, importo invariato rispetto al 2025
3. Assegno Sociale
- Età minima: 67 anni
- Reddito personale massimo: 7.101,12 € annui
- Importo massimo: 546,24 €/mese
- Calcolo:
- Reddito pari a zero → assegno pieno
- Reddito inferiore alla soglia → assegno parziale
- Coniugati: soglia cumulata 14.202,24 €
4. Bonus \”a bando\” (giovani, cultura, sport)
- Esempi: Carta Cultura, Bonus Trasporti, Voucher Sport
- Requisiti: età, residenza, iscrizione a enti o corsi
- Isee non richiesto, ma possono esserci limiti di reddito personale
5. Bonus fiscali e detrazioni
- Esempi: Bonus casa, Bonus mobili, Bonus verde
- Requisiti: spese documentate, interventi ammessi
- Isee non richiesto: si accede tramite dichiarazione dei redditi
