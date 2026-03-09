Nel 2026 sono attivi numerosi bonus e agevolazioni che non richiedono la presentazione dell’Isee o per i quali l’Isee non è vincolante. Queste misure rappresentano un’opportunità concreta per famiglie, pensionati, disoccupati e cittadini che non dispongono di una certificazione aggiornata.

Cos’è un bonus senza Isee?

Un bonus \”senza Isee\” è una prestazione economica che può essere richiesta senza dover dimostrare la propria situazione patrimoniale e reddituale tramite l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente. In alcuni casi, l’Isee può essere presentato per ottenere importi maggiori, ma non è obbligatorio per accedere alla misura.

Elenco aggiornato dei bonus senza Isee 2026

1. Assegno Unico Universale (AUU)

Importo base senza Isee : 58,30 € per figlio minore 29,10 € per figlio maggiorenne

: Maggiorazioni non vincolate all’Isee : +50% per figli minori di 1 anno +50% per nuclei con almeno 3 figli minori di 3 anni Maggiorazioni per figli con disabilità Bonus per madri under 21

: Rivalutazione 2026: aumenti legati all’inflazione ISTAT

2. Bonus Asilo Nido

Importo fisso senza Isee : 1.500 € annui (136,37 €/mese per 11 mesi)

: 1.500 € annui (136,37 €/mese per 11 mesi) Requisiti : iscrizione a nido pubblico o privato, documentazione spese

: iscrizione a nido pubblico o privato, documentazione spese Nota: non soggetto a rivalutazione, importo invariato rispetto al 2025

3. Assegno Sociale

Età minima : 67 anni

: 67 anni Reddito personale massimo : 7.101,12 € annui

: 7.101,12 € annui Importo massimo : 546,24 €/mese

: 546,24 €/mese Calcolo : Reddito pari a zero → assegno pieno Reddito inferiore alla soglia → assegno parziale Coniugati: soglia cumulata 14.202,24 €

:

4. Bonus \”a bando\” (giovani, cultura, sport)

Esempi : Carta Cultura, Bonus Trasporti, Voucher Sport

: Carta Cultura, Bonus Trasporti, Voucher Sport Requisiti : età, residenza, iscrizione a enti o corsi

: età, residenza, iscrizione a enti o corsi Isee non richiesto, ma possono esserci limiti di reddito personale

5. Bonus fiscali e detrazioni