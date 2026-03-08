Ragusa – La SuperConveniente Ragusa ritrova il gusto della vittoria in trasferta 42 giorni dopo. La squadra di coach Di Gregorio, nell’ottava giornata di ritorno del campionato di Serie B Interregionale, espugna il Tensostantico di Castellaneta per 100-97 e riaggancia la Viola Reggio Calabria in testa alla classifica. Domenica prossima c’è lo scontro diretto al PalaPadua. La Virtus ci si avvicina nel migliore dei modi, sopperendo alla seconda assenza di Adeola (qualificato) con una grande prova di squadra. Menzione d’onore per capitan Ianelli (18 punti con 4/4 nelle triple), ma anche per la continuità di Brown e la freddezza nel finale di Fabi, entrambi a quota 21.

L’avvio di partita è ad alto ritmo, con gli attacchi subito protagonisti. La zampata di Lanzi porta la Virtus a +4 (9-13) ma i padroni di casa rispondono colpo su colpo e con un 5-0, finalizzato dalla tripla di Contini, si rimettono in testa. Castellaneta è brava a concludere vicino al ferro, ma Brown affetta la difesa con la penetrazione che vale il pareggio a quota 19. La partita è bella, a tratti spettacolare (un po’ meno per i puristi della difesa). La SuperConveniente si riporta avanti coi liberi di Piscetta e Brown, negli ultimi due minuti e mezzo non segna più nessuno, e si aggiudica il primo parziale di misura (29-30). Nel secondo periodo Di Gregorio registra la difesa, si appoggia molto sulla profondità di Piscetta e, dopo aver sporcato le linee di passaggio ai pugliesi, riesce a spingere in contropiede: Ianelli chiude un’azione da tre punti (canestro e libero aggiuntivo) sullo scarico di Brown (40-45 al 14′). La partita cambia tono, resta godibilissima, e una tripla di Fabi fa pensare all’allungo ospite: 44-50 al 18′. Castellaneta rimane in scia grazie a Lopez Postigo, che con Diaz, Tamulis e Contini sfiorano o raggiungono la doppia cifra già all’intervallo. A condurre di un’incollatura è comunque la Virtus: 48-50 al 20′.

Al ritorno sul parquet Castellaneta piazza un 7-0 di parziale, interrotto dall’arresto di forza di Brown. Un grandissimo scarico di Fabi innesca Lanzi, che dall’arco chiude immediatamente il gap (55-55). Fabi sciorina pallacanestro: due triple quasi in successione valgono il nuovo allungo ospite sul 61-65. Ma è un film già visto: la Valentino Castellaneta, con intensità, ritrova la testa grazie a D’Apice. La Virtus deve chiedere uno sforzo a tutti i suoi interpreti, lunghi compresi. Peterson si fa trovare pronto, e assieme a Cardinali a Brown cancella il massimo vantaggio pugliese (74-69). All’ultimo mini intervallo si va sul 75 pari. Ragusa comincia la frazione decisiva con il giusto piglio e due triple di Ianelli (80-86 al 33′). La difesa regge, Piscetta segna il +8 che equivale al massimo vantaggio, anche se D’Apice lo stoppa l’azione successiva, togliendo un filo d’inerzia ai virtussini. Diaz schiaccia in campo aperto (84-88), ma è sempre D’Apice e riavvicinare i suoi (87-90 al 36′). Per Castellaneta sale in cattedra Ojo, ma è ancora Ianelli dall’angolo – con la quarta tripla a segno – a restituire fiducia alla SuperConveniente (91-95). Ragusa entra nell’ultimo minuto con un possesso pieno di vantaggio. Ojo segna in penetrazione, Brown fa 2/2 ai liberi, Castellaneta rimette in attacco con 17″ sul cronometro. Ojo fa 2/2 in lunetta, imitato da Fabi, l’ultima preghiera da metà campo di Buono si ferma sul primo ferro. Vince la Virtus.

IL TABELLINO

Valentino Basket Castellaneta-SuperConveniente Virtus Ragusa 97-100

Valentino Basket Castellaneta: Diaz 13, Ojo 23, Postigo Lopez 8, Spina Diana, Buo 6, D’Apice 18, Casarola ne, Tamulis 8, Buono 4, Contini 17. All.: Luisi

SuperConveniente Virtus Ragusa: Cantone ne, Brown 21, Cardinali 4, Piscetta 8, Fabi 21, Tumino 2, Peterson 12, Lanzi 14, Ianelli 18. All.: Di Gregorio

Arbitri: Anselmi di Ruvo di Puglia e Procacci di Corato

Parziali: 29-30; 48-50; 75-75.

Note. Usciti per cinque falli: Ianelli (R)