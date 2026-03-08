Un sabato pomeriggio di sangue sulle strade messinesi. Il bilancio di un drammatico incidente avvenuto lungo la Strada Statale 113, in località Timpazzi, è di una vittima e un ferito. A perdere la vita è stato Giorgio Pagano, un giovane messinese di soli 33 anni, che sedeva sul sedile passeggero di una BMW coinvolta nel sinistro.

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalla Polizia Municipale, intervenuta sul posto per i rilievi, l’auto con a bordo i due giovani stava procedendo lungo la Statale quando si è verificato l’impatto fatale.

Le indagini sono ancora in corso per accertare le responsabilità, al momento si sa solo che nell’incidente è coinvolta un’altra auto e che la BMW dove viaggiava come passeggero il 33enne Giorgio Pagano è finita contro un albero.

L’impatto è stato talmente violento da non lasciare scampo al 33enne. Quando l’ambulanza del 118 è giunta sul luogo dell’incidente, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso di Giorgio Pagano.

Il conducente della vettura, un amico della vittima quasi coetaneo, ha riportato diverse ferite ma, secondo quanto trapelato, non sarebbe in pericolo di vita. È rimasto invece fisicamente illeso l’uomo alla guida dell’altro mezzo coinvolto nella dinamica del sinistro.