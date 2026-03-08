Scicli – Si sono concluse con grande partecipazione le iniziative promosse dalla Casa delle Donne in occasione della Giornata Internazionale della Donna, un calendario di appuntamenti dedicati alla salute, alla consapevolezza e alla condivisione tra donne.

Tra i momenti centrali, le due giornate dedicate alla prevenzione del tumore al seno, organizzate dalla Casa delle Donne insieme ad Altea Salute Donna e al Lions Club di Scicli.

L’iniziativa ha previsto un primo incontro di sensibilizzazione durante il quale si è parlato di prevenzione e diagnosi precoce con gli interventi di Melania Carrubba, presidente della Casa delle Donne, Stefania Carpino, presidente del Lions Club di Scicli, e Donatella Di Paolo, vicepresidente di Altea Salute Donna. Particolarmente toccante la testimonianza di quest’ultima, che ha condiviso il proprio percorso di malattia e la battaglia, fortunatamente vinta, contro il cancro, offrendo un messaggio di speranza e consapevolezza.

La giornata del 6 marzo è stata invece dedicata agli screening: sono state effettuate 20 tra visite senologiche e controlli specialistici, offrendo alle utenti seguite dalla Casa delle Donne e alle socie un’importante occasione di prevenzione.

Dagli screening sono emerse alcune situazioni che richiederanno ulteriori approfondimenti diagnostici attraverso esami più specifici, a conferma dell’importanza della prevenzione e dei controlli periodici.

Un ringraziamento è stato rivolto ad Altea Salute Donna e alla dottoressa Patrizia Costanzo per la collaborazione nella realizzazione dell’iniziativa, così come al Lions Club di Scicli che ha contribuito sponsorizzando alcune delle visite.

Le iniziative dedicate all’8 marzo si sono concluse con la prima “Passeggiata di Sorellanza” organizzata dalla Casa delle Donne, un momento di incontro e condivisione che ha visto tante donne camminare insieme per affermare i valori della solidarietà, della consapevolezza e della partecipazione.

Non solo una passeggiata, ma un’occasione per ritrovarsi, ascoltarsi e ribadire l’importanza della sorellanza in un tempo in cui troppe donne sono ancora costrette a lottare per diritti che dovrebbero essere pienamente garantiti. Camminare fianco a fianco ha rappresentato un gesto simbolico ma potente: un modo per ricordare che il cambiamento passa anche dalla capacità di fare rete, sostenersi e non restare in silenzio.

La Casa delle Donne ha voluto ringraziare tutte le partecipanti che, con entusiasmo ed energia, hanno contribuito a rendere questa prima edizione della Passeggiata di Sorellanza un momento significativo e partecipato.

Un percorso che parte dalla salute e dalla prevenzione ma che guarda anche alla costruzione di una comunità più consapevole e solidale: perché quando le donne si uniscono, il cambiamento diventa possibile.